Маркетолог Григорьев оценил влияние повышения цен во «Вкусно — и точка» на популярность сети

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Маркетолог Григорьев: «Проблем для них не вижу»
Член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев заявил, что повешение цен ресторанов «Вкусно — и точка» не повлияет негативно на популярность сети.
Ранее стало известно, что сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» заявила о выросшей по сравнению с Макдоналдсом выручке (25–27%) и посещаемости (2 млн человек в день). При этом, с 26 июня множество позиций в меню станет дороже. К примеру, порция чизкейка, торта, рокслайда или лимонного тарта обойдётся в 185 рублей. За круассаны придется заплатить 109 рублей, а за круассаны с ветчиной и сыром – 150 рублей.
«Сейчас для молодёжи сложилась такая социальная практика: встречаться и проводить там время, общаясь друг с другом. Там достаточно комфортно. Поскольку это не просто место, где съедают какую-то котлету на булке, а ещё и проводят время, я больших проблем в связи с повышением цен для них не вижу», — объяснил в беседе с RT Григорьев.
Мелисса Тимофеева