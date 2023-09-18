Маркетолог Мосеев: вторичный рынок авто установит рекорд в 2023 году

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«Сравнивать с прошлым годом тяжело, потому что у нас был провал: ушли европейские, японские, корейские бренды, а китайцы ещё не наладили поставки. Но в прошлом году мы продали больше 600 тысяч машин, в этом году мы скорее всего перевалим планку в миллион, некоторые сомневаются, но мне кажется, что шансы высокие. Также у нас огромный рост на вторичном рынке – в этом году продадим больше шести миллионов машин. Это вообще аномальная цифра. Мне кажется, мы даже установим рекорд за всё время существования вторичного рынка», — сказал Мосеев.
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