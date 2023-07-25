Маркетологи признались, что склонны к эйджизму на работе

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Чаще дискомфорт из-за возраста начальника испытывают работники сферы маркетинга и PR (60%). На втором месте по ревности к руководству находятся сотрудники IT-сферы, в этой категории процент ответивших достиг 54. Реже остальных так отвечали работники медицины (29%).
При этом, 39% опрошенных заметили, что когда-либо испытывали ревность к карьерным успехам коллег. Чаще всего такие люди работают в сфере страхования, маркетинга и производства.
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