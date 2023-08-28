Маркетплейсы начнут штрафовать за торговлю контрафактом

Фото: iStock/oatawa
Ответственность для электронных торговых площадок за продажу контрафактных товаров может быть введена уже 1 сенбября. Об этом пишет издание «Известия».
Соответствующее постановление разработал Минпромторг.
По информации издания, речь идет о тех товарах, которые не обозначены специальной маркировкой, однако, продукция предполагает ее нанесение. Отмечается, что норма может быть принята в сентябре текущего года.
В случае, если товар без необходимой отметки будет выявлен, владельцу грозит проведение проверки, по итогам которой, будет вынесен штраф.
Читайте также:
Shot: работников склада Wildberries заставили отправлять мокрые товары покупателям
Сильный ливень повредил крышу склада Wildberries в подмосковной Электростали
В Wildberries посчитали примерную сумму ущерба от ливня, повредившего крышу склада в Электростали
По информации издания, речь идет о тех товарах, которые не обозначены специальной маркировкой, однако, продукция предполагает ее нанесение. Отмечается, что норма может быть принята в сентябре текущего года.
Читайте также:
Shot: работников склада Wildberries заставили отправлять мокрые товары покупателям
Сильный ливень повредил крышу склада Wildberries в подмосковной Электростали
В Wildberries посчитали примерную сумму ущерба от ливня, повредившего крышу склада в Электростали
Анастасия Крестьянова