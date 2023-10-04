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Маршрут Марша Кремлёвских курсантов пройдёт через Волоколамск

04 октября 2023, 16:16
Фото: администрация Волоколамского г. о.

Фото: администрация Волоколамского г. о.

В Волоколамском городском округе 6 и 7 октября пройдёт Марш Кремлёвских курсантов, посвящённый подвигу защитников Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Маршрут проложен по местам боёв 16 Армии. Участие в марше примут военнослужащие, студенты, представители военно-патриотических клубов, кадеты и юнармейцы. По пути следования участники возложат венки и цветы у 24 мемориалов Великой Отечественной войны.

Как отметили в пресс-службе, цель мероприятия – сохранение исторической памяти о подвиге многонационального личного состава Отдельного курсантского полка в 1941 году.


Жителей приглашают на памятное мероприятие, которое пройдёт в селе Ярополец на братском захоронении Кремлёвских курсантов. Оно начнётся в 17:30.

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#волоколамск
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#подмосковье
#московская область
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Компания из Нидерландов представила первую в мире скоростную частную субмарину
04 октября 2023, 16:34

Фото: istockphoto/Tim UR

Компания из Нидерландов U-Boat Worx представила новую высокоскоростную частную подводную лодку под названием Super Sub. Церемония презентации прошла во время яхт-шоу в Монако.
Как сообщает научно-популярное издание New Atlas, стоимость субмарины составляет 5,4 миллиона долларов. Длина подводного судна — шесть с половиной метров. Оно обладает вытянутой формой, снабжено двигателями мощностью 100 киловатт. Внутри подводной лодки могут размещаться пилот и два пассажира.

Подводное транспортное средство способно развивать скорость до десяти морских узлов (примерно 18,5 километра в час), совершать неглубокие погружения на глубину до 300 метров, обладает высокой маневренностью, за счет чего может совершать резкие повороты. Также субмарина способна осуществлять быстрое всплытие под углом до 45 градусов. Бортовой батареи хватает на восемь часов непрерывной работы, а системы жизнеобеспечения способны функционировать 96 часов. В настоящее время подводное судно существует в единственном экземпляре.

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#пилот
#скорость
#судно
#счёт
#компании
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В Серебряных Прудах начнутся проверки автовладельцев на дорогах
04 октября 2023, 16:24

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

В октябре Госавтоинспекция городского округа Серебряные Пруды проведет ряд мероприятий по выявлению нарушителей на дорогах. Особое внимание будет уделяться проблемам игнорирования правил перевозки детей и нетрезвого вождения, сообщила администрация городского округа Серебряные Пруды.
Начальник Госавтоинспекции майор полиции Александр Кунин отметил, рейды в рамках профилактических мероприятий будут проводится с 06 по 27 октября.

По словам начальника Госавтоинспекции проверка будет проводиться в сопровождении СМИ. 

«Свои замечания и предложения, связанные с работой сотрудников Госавтоинспекции городского округа Серебряные Пруды, вы можете высказывать по 8 (496) 673-23-89», - добавил майор.  

Стоит отметить, что для получения государственных услуг по регистрации ТС и получения водительских удостоверений жители могут обратиться через сайт ГИБДД или «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

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#нарушения
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Сеть «Вкусно — и точка» повысила цены на бургеры из-за увеличения НДС
04 октября 2023, 16:14

Фото: istockphoto/Kesu01

Сеть заведений быстрого питания с 1 октября повысила цены на бургеры. Так, по данным на 3 октября они подорожали на 3-7 рублей по сравнению с ценами на 21 сентября.
В пресс-службе компании «Вкусно —  и точка» пояснили, что рост цен на бургеры связан с увеличением налога на добавленную стоимость (НДС). С 1 октября НДС при реализации в России сэндвичей (включая бургеры) будет взиматься по ставке 20%. Продавцы больше не смогут использовать пониженную ставку 10%, указано в письме Федеральной налоговой службы РФ (ФНС), передает РИА Новости.

При этом в компании «Вкусно —  и точка» пояснили, что не собираются менять размер и вес бургеров, а также не планируют компенсировать повышение ставки НДС за счет других позиций меню. Подорожание коснется только бургеров.

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#счёт
#рф
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Автодилеры назвали приблизительные цены на новый «Москвич 6» до старта продаж
AutoNews.ru: Цена на новый «Москвич 6» будет начинаться от 2,4 млн рублей
04 октября 2023, 15:50

Фото: istockphoto/Fahroni

Ориентировочные цены на новый «Москвич 6» выяснил корреспондент издания AutoNews.ru, посетив несколько дилерских центров. Продажи автомобиля должны начаться до конца октября.
Новый российский седан будет реализовываться на рынке в трех комплектациях. Производство модели «Москвич 6» стартовало в начале сентября на московском заводе. Тогда же в компании сообщили, что продажи стартуют до конца октября 2023 года.

В одном из дилерских центров сообщили, что ждут машины уже в середине следующей недели. Стоить седан на «механике» будет от 2,7 миллиона рублей, с вариатором — от 3,1 миллиона рублей, сказал менеджер. По его словам, на машины уже выстроилась небольшая очередь.

В другом автосалоне сказали, что ждут «Москвич 6» только в ноябре. Названные цены оказались чуть ниже, чем в первом дилерском центре. Здесь ожидают, что автомобиль будет стоить в районе 2,4-2,6 миллиона рублей, то есть чуть дороже кроссовера. В штатном оснащении новой машины будут круиз-контроль, функция дистанционного запуска и система бесключевого доступа.

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#автомобиль
#производство
#контроль
#цены
#компании
#машины
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Россиян попросили воздержаться от посещения МРЭО ГИБДД из-за технических неполадок
МВД: стоит отказаться от посещения МРЭО ГИБДД до устранения неполадок
04 октября 2023, 15:40

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Россиян попросили воздержаться от посещения регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД из-за технического сбоя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД России.
Уточняется, что из-за неполадок увеличилось время выдачи услуги по регистрации автомобилей и мотоциклов, а также образовались большие очереди за получением водительских удостоверений. 

В пресс-службе отметили, что работа по устранению технических неполадок проводится профильными подразделениями. 

В МВД уточнили, что граждане смогут получить госуслугу по регистрации своего транспортного средства сразу же после устранения сбоев на информационных ресурсах ведомства. 

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#гибдд
#россияне
#водительские права
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Хоботок с хитиновыми зубами: каких насекомых нужно избегать осенью
04 октября 2023, 15:39

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Осенью некоторые насекомые становятся еще злее и опаснее. Редакция «Радио 1» расскажет, встречи с какими насекомыми стоит избегать в осеннее время и как от них защититься.

Комнатные мухи


Обычные комнатные мухи опасны тем, что переносят бактерии и болезни. Обыкновенная домашняя муха способна распространять смертельные для человека инфекции. Более низкие температуры воздуха, которые устанавливаются осенью, вынуждают насекомых искать укрытия. Мухи проникают в жилище человека, где питаются, плодятся и оставляют продукты своей жизнедеятельности.

Комнатные мухи особенно опасны для детей. Они могут передать ребенку паразитов, патогены, гепатит, холеру, туберкулез, гонорею, тиф, холеру и даже гангрену. Бороться с насекомыми можно с помощью натуральных растворов с резким запахом. Мухи боятся аромата имбиря, базилика, уксуса, эвкалипта, острого перца и т.д.

К самым опасным видам мух относят жигалок. Они имеют хоботок с хитиновыми зубами, с помощью которого питаются кровью. Мухи-кровососки опасны как для человека, так и для домашних животных. Холода вынуждают мух прятаться в шерсти и пережидать зиму. Их осенняя активность связана с началом сезона оплодотворения. Укус таких мух может вызвать серьезные заболевания.

 

Пауки

 
Осень – лучшее время года для брачных игр этих насекомых. Когда наступают первые холода, пауки стремятся найти укромное место, чтобы пережить зиму самим и обезопасить свое потомство. Самыми опасными пауками в осенний период являются коричневые пауки-отшельники. Паук отшельник в России распространен в средних и южных широтах, севернее они живут в человеческих домах и подсобных помещениях. Их укусы очень болезненны и могут вызвать некроз подкожной клетчатки.

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Осы


                                                                                                                 Фото: iStock/Nataba

Многие заблуждаются, когда полагают, что сезоном активности ос является лето или весна. Осенью осы особенно злы и агрессивны, поскольку запасы еды истощаются и они вынуждены искать пропитание. Рабочие особи с приходом зимы умирают, а оплодотворенные королевы будут искать укрытие, чтобы перезимовать и весной основать новую колонию. В борьбе за свою жизнь, оса может нападать, а укус такой самки может стать для человека, страдающего аллергией, смертельным. Обезопасить себя и свое жилище от проникновения ос можно ловушками для насекомых или специальными спреями.

Клещи


Клещи наиболее активны осенью. В этот период у них отмечается особенная стадия роста, они находят себе пару и откладывают яйца. В жилище клещи могут проникнуть через животного. При этом, клещи могут не впиваться под кожу питомца сразу. Они прячутся в волосяном покрове животного, проникают в комфортную для себя среду и обустраиваются. Они могут переместиться на человека или других животных.

Постельные клопы


Осень – пик сезона постельных клопов. Многие думают, что при соблюдении правил гигиены быта их появления удастся избежать. Однако эти насекомые относительно равнодушны к грязи и антисанитарии. Клопы могут попасть в дом вместе с вещами, которые люди берут с собой на отдых в горы, на море, природу и т.д. Также клопы любят обитать в складских помещениях, подсобках, поэтому вполне могут попасть в жилище с завозом мебели из магазина. Постельные клопы предпочитают обитать в складках матрасов, за картинами, в половицах и т.д.

С медицинской точки зрения, они не представляют опасности для человека, однако доставляют ему дискомфорт и от них очень сложно избавится. Если клопы все же были замечены в доме, от них можно избавиться благодаря полыни, пижме или ромашке. Из растений можно делать спреи и сбрызгивать труднодоступные места. Однако выведение насекомого лучше доверить профессионалам. Клопы непривередливы и быстро приспосабливаются к новым для себя условиям, что затрудняет их уничтожение.

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#клещи
#осень
#насекомые
#гепатит
#болезни
#заболевания
#люди
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В Долгопрудном прошла беседа молодежи с бойцами СВО
04 октября 2023, 15:06

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

В Комплексном молодежном центре Долгопрудного состоялась встреча с действующими участниками СВО. Бойцы стоят на защите родины с сентября прошлого года, сообщила администрация городского округа Долгопрудный.
Школьники, студенты Физтех-колледжа и представителям молодежных общественных организаций внимательно слушали рассказы о службе в мотострелковых войсках.

«Это не просто повестка. Это призыв страны о помощи. А нас так воспитали, что, если потребуется, нужно встать на защиту своего Отечества», - ответил один из бойцов на вопрос уклонения от мобилизации.

Как служба изменила их жизни, какие у них семьи, в какие моменты становится тяжко на фронте и многие другие вопросы задавали ребята. Мужчины честно давали все интересующие молодое поколение ответы.

 «Особенно душевные – детские письма. Они придают силы, очень тепло от них становится, и хочется сделать так, чтобы небо для ребят было всегда мирным, чтобы детство было нормальным, а не как на Донбассе», - подчеркнули во время разговора  бойцы.

Кроме этого, В конце беседы подростки написали письма для солдатам и ещё долго не могли отпустить бойцов.

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#московская область
#долгопрудный
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Синоптик Шувалов пообещал москвичам первый снег в предстоящие выходные
Синоптик Шувалов спрогнозировал снег в Москве
04 октября 2023, 15:05

Фото: IStock/Maya23K

Первый снег в Москве выпадет уже в предстоящие выходные. Об этом «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, начиная с пятницы, 6 октября, погода в российской столице начнёт резко меняться. В последний рабочий день на неделе похолодает до 9 … 11 градусов. А уже в первой половине дня субботы выпадет снег.
«В субботу, в утренние часы, в воздухе запорхает снег. Причём запорхает не так, чтобы очень слабо и малозаметно, а основательно. К концу дня или воскресенье утром может образоваться снежный покров. Ещё зелёная листва может покрыться небольшим снегом», — сказал Шувалов.
Синоптик отметил, что ночные температуры опустятся до нуля, а днём будет 6 ... 8 градусов.

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#погода
#снег
#москва
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В России может появиться реестр должников по алиментам
В Госдуму внесли законопроект о создании реестра должников по алиментам
04 октября 2023, 14:59

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании реестра должников по алиментам.
Уточняется, что в реестр будут включены лица, которые привлечены к административной и уголовной ответственности, а также находящиеся в розыске граждане.

Реестр станет частью банка данных в исполнительном производстве ФССП России. Ведомство будет взаимодействовать с Фондом пенсионного и социального страхования РФ. Для этого должно быть заключено соглашение для быстрого получения данных. 

В пояснении к законопроекту сообщается, что введение такой меры позволит качественно исполнять судебные акты, а также станет стимулом для должников выплачивать алименты.

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#госдума
#законопроект
#алименты
#фссп
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