Маршрут Марша Кремлёвских курсантов пройдёт через Волоколамск

Фото: администрация Волоколамского г. о.
В Волоколамском городском округе 6 и 7 октября пройдёт Марш Кремлёвских курсантов, посвящённый подвигу защитников Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Маршрут проложен по местам боёв 16 Армии. Участие в марше примут военнослужащие, студенты, представители военно-патриотических клубов, кадеты и юнармейцы. По пути следования участники возложат венки и цветы у 24 мемориалов Великой Отечественной войны.
Как отметили в пресс-службе, цель мероприятия – сохранение исторической памяти о подвиге многонационального личного состава Отдельного курсантского полка в 1941 году.
Жителей приглашают на памятное мероприятие, которое пройдёт в селе Ярополец на братском захоронении Кремлёвских курсантов. Оно начнётся в 17:30.
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Как отметили в пресс-службе, цель мероприятия – сохранение исторической памяти о подвиге многонационального личного состава Отдельного курсантского полка в 1941 году.
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Лора Луганская