Mash: C 11 июля уклонистов от воинской службы перестанут пускать за руль их автомобилей

Фото: Фотобанк Московской области
Сотрудники ГИБДД, начиная с 11 июля, могут ограничивать право садиться за руль тем, кто имеет ограничения в едином реестре воинского учета в связи с неявкой по повестке в военкомат. Как пишет Telegram-канал Mash, соответствующий приказ МВД России сегодня вступил в силу.
«В течение суток с момента поступления решения о принятии временных мер в территориальный орган МВД РФ <...> информация об ограничении на пользование физическим лицом правом на управление транспортными средствами вносится должностным лицом соответствующего территориального органа МВД или поступает в автоматическом режиме в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы Госавтоинспекции», — сказано в документе (цитата по ТАСС).Как объяснял ранее глава российского ГИБДД Михаил Черников, те, кто не пришел в военкомат согласно полученной ими повестке, не смогут ни получить водительские права, ни обменять их, не зарегистрировать автомобили. Данное ограничение будет действовать вплоть до тех пор, пока автоинспекторы не получат уведомление о том, что гражданин встал на воинский учет, и не внесут его в базу, которая обновляется каждый день.
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Артем Путинцев