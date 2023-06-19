Mash: сеть «Вкусно — и точка» повысит цены почти на всё меню

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С 26 июня цены повысятся на 5–8% из-за стоимости ингредиентов и проблем с логистикой
Mash пишет, что 5 июня сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» отмечала годовщину, где заявила о выросшей по сравнению с Макдоналдсом выручке (25–27%) и посещаемости (2 млн человек в день).
При этом по информации тг-канала, с 26 июня множество позиций в меню станет дороже. К примеру, порция чизкейка, торта, рокслайда или лимонного тарта обойдётся в 185 рублей. За круассаны придется заплатить 109 рублей, а за круассаны с ветчиной и сыром – 150 рублей.
Цены повысятся в среднем на 5–8% из-за стоимости ингредиентов и проблем с логистикой. Но цены на напитки обещают оставить прежними. В компании тг-каналу Mash заявили, что это вынужденная мера из-за роста себестоимости продуктов.
Ранее сообщалось, что цены на кофе в России в ближайший год вырастут на 15 процентов. Об этом рассказал РИА Новости Михаил Глухов — директор по маркетингу компании «Милфудс», которая купила российский бизнес финской компании Paulig.
При этом по информации тг-канала, с 26 июня множество позиций в меню станет дороже. К примеру, порция чизкейка, торта, рокслайда или лимонного тарта обойдётся в 185 рублей. За круассаны придется заплатить 109 рублей, а за круассаны с ветчиной и сыром – 150 рублей.
Ранее сообщалось, что цены на кофе в России в ближайший год вырастут на 15 процентов. Об этом рассказал РИА Новости Михаил Глухов — директор по маркетингу компании «Милфудс», которая купила российский бизнес финской компании Paulig.
Мария Фирсова