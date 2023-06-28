Mash: В Екатеринбурге задержан опекун пропавшего 6-летнего мальчика

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Mash: В Екатеринбурге правоохранительные органы задержали опекуна пропавшего 6-летнего мальчика
Опекун, пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика, была задержана правоохранительными органами. Об этом сообщает телеграмм-канал Ural Mash.
По данным портала, женщина путалась в показаниях и сначала заявляла о том, что мальчика могла похитить мать, а затем опровергала свои же слова. В результате просмотра камер видеонаблюдения, волонтеры и сотрудники полиции не заметили выходящего из подъезда ребенка.
По словам опекуна, мальчик болен шизофренией и сбегает из дома из-за указаний воображаемого друга. Примечательно, что воспитанник женщины 20-летний Даниил обвинил ее в жестоком обращении с детьми и рассказал о том, как она запирала пропавшего мальчика в подвале и била.
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По данным портала, женщина путалась в показаниях и сначала заявляла о том, что мальчика могла похитить мать, а затем опровергала свои же слова. В результате просмотра камер видеонаблюдения, волонтеры и сотрудники полиции не заметили выходящего из подъезда ребенка.
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Анастасия Крестьянова