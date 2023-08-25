Маск назвал падение самолета Пригожина «психологической операцией»

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Миллиардер и один из богатейших людей мира Илон Маск считает, что крушение самолета бизнесмена Евгения Пригожина может быть психологической операцией. Об этом Маск написал в принадлежащей ему соцсети Х (бывший Twitter).
«Дольше, чем я ожидал. Есть небольшой шанс, что это психологическая операция», — заметил Маск, комментируя сообщение одного из пользователей X о том, что падение пригожинского самолёта «не заставило себя долго ждать».
Крушение бизнес-джета Embraer Legacy Евгения Пригожина произошло 23 августа в Тверской области. Среди пассажиров числились сам Евгений Пригожин и ключевой командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.
Ранее представители американской разведки назвали возможные причины крушения самолета — по их мнению, это была взорвавшаяся бомба или «какая-то другая форма саботажа». При этом в Соединённых Штатах исключили версию о том, что самолет сбили ракетой класса «земля-воздух», но уверены, что Пригожин, вероятнее всего, погиб.
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Артем Путинцев