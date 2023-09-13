Маск назвал причину отказа развертывания сети Starlink над Крымом

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск объяснил, что причиной отказа включения спутниковой связи Starlink над районом Крымского полуострова были действующие антироссийские санкции, налагаемые США. Маск подчеркнул этот факт в ходе онлайн-выступления на конференции, посвященной развитию технологий, передает РИА Новости.
«Причина, по которой Starlink был выключен, в действительности первоначально была в том, что Соединенные Штаты ввели санкции против России. Санкции включают Крым, и нам не разрешено запускать соединение», — пояснил Маск.Илон Маск также отметил, что для возобновления работы Starlink над Крымом компания должна была получить разрешение со стороны правительства США, чего у неё не было на момент запроса со стороны Украины. В связи с этим Маск отметил, что его компания получила срочные запросы от украинского правительства, которое просило включить связь.
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Артем Кузьмин