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Маск назвал причину отказа развертывания сети Starlink над Крымом

Маск: отказ включения Starlink над Крымом связан с антироссийскими санкциями США
13 сентября 2023, 04:11
Фото: iStock/AdrianHancu

Фото: iStock/AdrianHancu

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск объяснил, что причиной отказа включения спутниковой связи Starlink над районом Крымского полуострова были действующие антироссийские санкции, налагаемые США. Маск подчеркнул этот факт в ходе онлайн-выступления на конференции, посвященной развитию технологий, передает РИА Новости.
«Причина, по которой Starlink был выключен, в действительности первоначально была в том, что Соединенные Штаты ввели санкции против России. Санкции включают Крым, и нам не разрешено запускать соединение», — пояснил Маск.
Илон Маск также отметил, что для возобновления работы Starlink над Крымом компания должна была получить разрешение со стороны правительства США, чего у неё не было на момент запроса со стороны Украины. В связи с этим Маск отметил, что его компания получила срочные запросы от украинского правительства, которое просило включить связь.


Предприниматель также признал, что готов был бы включить Starlink над Крымом, если бы получил «директиву» от президента США Джо Байдена.

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Во Франции приостановят продажи iPhone 12
AFP: Франция приостановит продажи iPhone 12 из-за электромагнитного излучения
13 сентября 2023, 02:33

Фото: iStock/fazon1

Французские регулирующие органы вынесли решение о приостановке продаж iPhone 12 производства компании Apple из-за выявленного чрезмерного уровня электромагнитного излучения. Эта информация была распространена агентством AFP, которое ссылается на орган, ответственный за контроль за радиочастотами во Франции (ANFR).
В сообщении отмечается, что аккредитованные лаборатории провели исследования, в результате которых было установлено, что организм поглощает электромагнитную энергию на уровне 5,74 ватта на килограмм, что превышает стандартный уровень в 4,0 ватта на килограмм.

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Какой сегодня праздник: самые важные события на 13 сентября
13 сентября 2023, 00:05

Фото: istockphoto/Kwangmoozaa

13 сентября отмечается день самого главного лакомства во всем мире, самого полезного ореха и самых загадочных печений. О том, какие еще праздники пришлись на это число и чего не стоить делать, чтобы не накликать беду, расскажет редакция «Радио 1».

День парикмахера

 
Профессиональный праздник 13 сентября отмечают парикмахеры, стилисты и колористы. Впервые День парикмахера в России отметили в 2000 году. История праздника неизвестна, однако, он получил широкое распространение. В этот день часто проводятся конкурсы среди парикмахеров и стилистов, а благодарные клиенты поздравляют мастеров. 
 

День программиста

 
Кроме парикмахеров, в этот день отмечают профессиональный праздник программисты. Поздравлять стоит тех, чья работа связана со сферой IT. Компьютерные клубы проводят в этот день игры и соревнования среди программистов, а сотрудники IT компаний поздравляют своих ценных специалистов.

 

День рождения пенициллина


Первый в истории человечества антибиотик был создан в этот день 95 лет назад. Созданию препарата поспособствовала неряшливость микробиолога Александра Флеминга, который оставил чашку грязной и отсутствовал в лаборатории месяц. После того, как ученый вернулся на свое рабочее место, он обнаружил в посуде плесень. Изучив содержимое чашки, исследователь пришел к выводу, что погубившее микробы вещество принадлежит к роду пеницилловых, а то вещество, которое способствовало их уничтожению, он назвал пенициллином. 

 

День йоги в России


В этом году День йоги в России отмечается 12-й раз. В этот день поздравляют тех, кто только начинает практиковать йогу или уже является профессионалом в этой области. 
Существует несколько интересных фактов о тех, кто занимается практикой.  
Йоги-профессионалы могут не дышать длительное время, после занятий йогой улучшаются умственные способности, а процессы старения в организме замедляются. 
 
 

Международный день шоколада

Россиянам рассказали, как выбрать качественный шоколад
Россиянам рассказали, как выбрать качественный шоколад

В разных странах мира отмечается праздник, который посвящен самому главному лакомству. Днем шоколада выбран день рождения основателя первой шоколадной компании Милтона Херши. Фабрика по производству шоколада была открыта в 1901 году. Постепенно, бизнес стал расширяться и вскоре был построен городок-парк, на территории которого располагалась фабрика и домики для рабочих. 
День печенья с предсказаниями
 
Этот праздник ежегодно отмечается в США. Печенье с предсказаниями считается не просто вкусным угощением, но и развлечением. Люди пишут различные предсказания, пожелания и даже комплимент и вкладывают их во вкусные угощения. 
 

День арахиса

 
О пользе арахиса известно давно и практически каждому. Этот сухой плод содержит в себе большое количество белка. В этот день стоит лишний раз вспомнить о его полезных свойствах и добавить его в еду. 
 

Куприянов день

 
13 сентября отмечается православный праздник Куприянов день. В этот день церковь почитает мученика Киприана Карфагенского.
 
История его жизни трагична. Он испытывал жажду знаний, которая привела его в христианство. В возрасте 46 лет будущий епископ раздал все свое имущество и присоединился к христианской общине. Во время гонений на христиан он был приговорен к смертной казне. 
 
Еще одно название праздника – «Журавлиное вече». Согласно поверью, в этот день журавли слетаются на болота и решают, как им совершить перелет на юг перед грядущими холодами. В этот день принято собирать клюкву и готовить из нее пироги. 
 
В этот праздник следует соблюдать несколько примет. Стоит отказаться от вязания узлов и отложить рукоделие на другой день. Также не рекомендуется давать деньги в долг. День не подходит для путешествий и дальних поездок. 
 
Именины у Геннадия, Дмитрия, Владимира, Михаила, Александра 

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В России скоро заработает онлайн-портал психологической помощи школьникам
ТАСС: В России скоро заработает онлайн-портал психологической помощи школьникам
12 сентября 2023, 23:04

Фото: iStock/ipolonina

Первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев на полях ВЭФ заявил, что портал, предназначенный для получения школьниками психологической помощи онлайн, заработает в ближайшее время. Об этом пишет ТАСС.
«В ближайшее время, очень скоро заработает», — ответил Бугаев журналистам на соответствующий вопрос.

Ранее российский министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что министерство занимается разработкой специального портала, где школьники в закрытом режиме смогут получить индивидуальную консультацию психолога.

Замминистра отметил, что заменить живое общение очень сложно, добавив при этом, что современные нововведения помогут разгрузить специалистов.

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#россия
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Как с наступлением холодов сберечь дом от огня – советы подмосковных пожарных
12 сентября 2023, 22:44

Фото: Istockphoto / lenakorzh

Работники Мособлпожспаса провели профилактические рейды по пожарной безопасности в Луховицах и Серебряных Прудах, сообщили в пресс-службе ведомства. Они разъяснили жителям, как с наступлением первых холодов избежать пожара.
«С понижением температуры воздуха возрастает риск пожаров, так как жильцы чаще пользуются электронагревательными приборами, а в загородных домах топят печи и разжигают камины. Огнеборцы рекомендуют обезопасить дом: использовать только сертифицированные, а не самодельные электрообогреватели, не сушить над ними бельё и одежду, не перегружать розетки, включая в одну сразу несколько приборов», – сказал замначальника госучреждения Игорь Сорокин
По его словам, также нельзя оставлять без присмотра включённые плиты, утюги и топящиеся печи. Кроме того, собственникам квартир и владельцам усадеб следует установить пожарные извещатели. При появлении дыма в помещении они предупредят об опасности звуковым сигналом.  

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#мособлпожспас
#подмосковье
#московская область
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Космонавт из Балашихи Прокопьев побил рекорд длительности нахождения на МКС
12 сентября 2023, 22:30

Фото: Министерство территориальной политики МО

Космонавт из Балашихи Сергей Прокопьев и его коллега Дмитрий Петелин установили новый рекорд по длительности нахождения на Международной космической станции во время одного полёта среди россиян. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
11 сентября в 20:40 космонавты превысили достижение своего соотечественника Петра Дуброва, который провёл на МКС 355 суток 3 часа 45 минут и 21 секунду. Прокопьев и Петелин вместе с астронавтом NASA Фрэнком Рубио отправились на МКС 21 сентября прошлого года. Однако их миссия была продлена до 27 сентября 2023-го из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля «Союз МС-22», которая произошла 15 декабря. 
 
Для возвращения на орбиту в беспилотном режиме был выведен корабль «Союз МС-23». Планируется, что Прокопьев и Петелин вернутся на Землю 27 сентября этого года.
 
Самый длительный полет в космосе в середине 1990 годов выполнил Валерий Поляков. На орбитальной станции «Мир» он провёл без малого 438 суток.

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#мкс
#космос
#космонавт
#балашиха
#рекорд
#подмосковье
#московская область
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Коломенские студенты отправились учиться в Китай по обмену
12 сентября 2023, 22:04

Фото: Минобразования МО

Студенты Коломенского Государственного социально-гуманитарного университета отправились на стажировку в Китай, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Зимой вуз договорился возобновить программу академических обменов с четырьмя китайскими институтами. Китайские коллеги уже приняли более 20 студентов с факультетов иностранных языков, педагогики, истории, управления и других. Социально-гуманитарный университет ожидает семерых ребят из Харбинского педагогического университета.
 
Студенты будут изучать язык и культуру принимающей страны, познакомятся с системой образования и методикой преподавания разных дисциплин. 
 
Планируется, что стажировки будут проходить каждый семестр. К концу осени вуз сформирует новую группу студентов.

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#китай
#подмосковье
#московская область
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Воробьёв: обновлённый парк Киово в Лобне открыли для посетителей
12 сентября 2023, 21:04

Фото: ​Минкульт МО

В Лобне после благоустройства открылся парк Киово, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Этот природный памятник – важная достопримечательность городского округа.
«На территории парка и прилегающей к нему набережной появилось комфортное место для прогулок и отдыха. Мы сохранили и отреставрировали историческую составляющую парка – братскую могилу советских воинов, информационные стенды, памятник героям Великой Отечественной войны», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.  
Как отметил глава региона, на территории обустроили дорожки, обновили спортплощадку, поставили сцену, малые архитектурные формы, современное освещение и видеонаблюдение. 
 
Помимо этого, на территории расчистили два водоёма и сделали к ним удобные подходы. 

По словам Воробьёва, обновлённый парк Киово станет для жителей ещё одной точкой притяжения и любимым местом отдыха.

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#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
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Рекультивация полигона «Заволенье» завершится в конце сентября
12 сентября 2023, 20:25

Фото: Минэкологии МО

В Орехово-Зуевском городском округе завершается рекультивация полигона ТКО «Заволенье». Подрядчики уже выполнили основной объём работ, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
«Проделан трудный путь, мы вышли на финишную прямую. Основной объём работ позади, тело полигона сформировано и накрыто изоляционным экраном. Системы дегазации и сбора фильтрата смонтированы, возведена подпорная стена. Осталось уложить дорожные плиты и завершить благоустройство территории. Готовность объекта – 97%», – уточнил Фирсов
Рекультивация полигона стартовала в апреле прошлого года и должна завершиться в конце этого месяца. До начала рекультивации на объекте было накоплено более 900 тыс кубометров отходов.
 
По словам Фирсова, всего до конца года в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» на территории Подмосковья планируют завершить рекультивацию ещё трёх полигонов. 
 
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#экология
#полигон
#орехово-зуево
#рекультивация
#свалки
#московская область
#подмосковье
#тихон фирсов
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В Липецке открыли памятник Александру Невскому с цитатой из песни певца SHAMAN
12 сентября 2023, 20:11

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В Липецке открыли памятник князю Александру Невскому со строками из песни SHAMAN, сообщили в пресс-службе мэрии города в интервью «РИА Новости».
«Новый памятник наделен большим символизмом. Место, где его построили, выбрано не случайно - это проспект Победы. Историческую личность тоже выбрали не случайно - великий князь, выдающийся полководец и защитник России, выигравший важнейшие сражения в истории нашей страны», - прокомментировали ситуацию представители мэрии.

Постамент украсили строки из песни известного российского исполнителя SHAMAN. «Встанем, Герои России останутся в наших сердцах до конца», - увековечили строки певца на памятнике святого.

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