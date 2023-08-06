Маск обещал оплатить судебные иски тем, кто пострадал за лайки в Twitter

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Пользователям Twitter (новое название — X), столкнувшимся с несправедливым отношением работодателей за публикации или лайки на платформе, социальная сеть готова оплатить судебный счёт.
Такое заявление сделал глава компании X, американский миллиардер Илон Маск. Он дал обещание, что компания возместит расходы на судебные иски оказавшимся в подобной ситуации.
24 июля Twitter переименовали в X. Нововведения коснулись логотипа платформы: теперь вместо голубой птицы изображена буква X.
Ранее сообщалось, что, согласно отчету NYT, имелся случай, когда Маск отказал Украине в доступе к сети около Крыма. Предполагалось, что ВСУ планировали использовать Starlink для отправки дрона с взрывчаткой с целью атаковать российские корабли в Черном море.
Кроме того, по информации NYT, миллиардер временами частично отключал Starlink на территории Украины из-за задолженности за услуги связи.
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«Без ограничений», — уточнил Илон Маск.
Ранее сообщалось, что, согласно отчету NYT, имелся случай, когда Маск отказал Украине в доступе к сети около Крыма. Предполагалось, что ВСУ планировали использовать Starlink для отправки дрона с взрывчаткой с целью атаковать российские корабли в Черном море.
Кроме того, по информации NYT, миллиардер временами частично отключал Starlink на территории Украины из-за задолженности за услуги связи.
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Мария Фирсова