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Маск обещал оплатить судебные иски тем, кто пострадал за лайки в Twitter

06 августа 2023, 08:42

Фото: iStock/ Zolnierek

Пользователям Twitter (новое название — X), столкнувшимся с несправедливым отношением работодателей за публикации или лайки на платформе, социальная сеть готова оплатить судебный счёт.
Такое заявление сделал глава компании X, американский миллиардер Илон Маск. Он дал обещание, что компания возместит расходы на судебные иски оказавшимся в подобной ситуации.
«Без ограничений», — уточнил Илон Маск.

24 июля Twitter переименовали в X. Нововведения коснулись логотипа платформы: теперь вместо голубой птицы изображена буква X.

Ранее сообщалось, что, согласно отчету NYT, имелся случай, когда Маск отказал Украине в доступе к сети около Крыма. Предполагалось, что ВСУ планировали использовать Starlink для отправки дрона с взрывчаткой с целью атаковать российские корабли в Черном море.

Кроме того, по информации NYT, миллиардер временами частично отключал Starlink на территории Украины из-за задолженности за услуги связи.

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#илон маск
#суд
#сша
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Первый вице-премьер Белоусов заявил, что Россия готова к старту отрасли беспилотных авиационных систем
06 августа 2023, 09:07

Фото: iStock/Daria_Nipot

Россия готова к старту новой отрасли, которая будет отвечать за создание беспилотных авиационных систем.
Такое заявление 6 августа сделал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на интенсиве «Архипелаг-2023» в Новосибирске. По его мнению, «Архипелаг» показал готовность страны к старту новой отрасли.
 
«У нас есть далеко не всё, но мы можем сделать всё на уровне образцов, на уровне прототипов, демонстраторов. Практически вся линейка, может быть, за исключением отдельных компонентов. А уже если говорить про линейку самих беспилотных авиационных систем, она практически полная», — рассказал Андрей Белоусов.
По словам первого вице-премьера, отечественные образцы БПЛА сопоставимы с мировым уровнем, а некоторые даже превосходят его. Отметил, что некоторые российские производители двигателей пользуются спросом и за границей. Но, несмотря на это, работа в новой отрасли предстоит большая.

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#беспилотник
#бпла
#россия
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Хиросима и Нагасаки: атомная бомбардировка и всемирная трагедия
Хиросима и Нагасаки: в каком году сбросили атомную бомбу, сколько человек погибло
06 августа 2023, 08:00

Фото: IStock/font83

История Хиросимы и Нагасаки навсегда останется в памяти человечества как одна из самых трагичных страниц Второй мировой войны. Эти два японских города стали жертвами первых ядерных бомбардировок, совершённых Соединёнными Штатами Америки в 1945 году. Ядерная война привела к окончанию другой битвы, но оставила глубокий след на судьбе тысяч людей. Взрывы уничтожили большую часть этих городов, а точное число погибших до сих пор неизвестно: в среднем считается, что их не менее 200 тысяч. Ещё больше людей оказались покалечены и остались без крова. В день годовщины ужасного события решили вспомнить, как это было. Подробнее — в материале «Радио 1».
В начале 20-го века Япония активно развивалась и усиливала свою мощь. В 1931 году Япония агрессивно захватила Маньчжурию и в 1937 году начала полномасштабную войну с Китаем. Это вызвало обеспокоенность во всём мире. США, в свою очередь, проводили политику изоляционизма и избегали вступления в конфликты за пределами своих границ. Однако, после нападения японских войск на Перл-Харбор в Гавайях 7 декабря 1941 года, США были втянуты во Вторую Мировую войну. Этот момент стал поворотным и послужил началом активного военного противостояния между США и Японией.

Сражения между США и Японией на Тихоокеанском театре стали кровопролитными и свирепыми. Япония стремилась расширить свои территории и получить контроль над ресурсами региона, тогда как США стремились вернуть захваченные японцами территории и остановить японскую экспансию.

Один из ключевых моментов в этой кампании была битва при Мидуэйском атолле в июне 1942 года, в результате которой США нанесли серьёзное поражение японскому флоту, что отразилось на дальнейшем ходе войны. Хиросима, расположенная на западе Японии, была центром промышленности и торговли. Нагасаки же находился на северо-западе Кюшу и была важным портом и центром металлургической промышленности. В 1945 году, на заключительных стадиях войны, США приняли решение об использовании ядерного оружия против Японии. К тому времени Токио уже был разрушен после множества бомбардировок. Однако противника это не остановило.
Изначально у США была идея сбросить 9 атомных бомб на рисовые поля или в море, чтобы достичь психологического эффекта для поддержки десантных операций, запланированных на Японских островах на конец сентября 1945 г. Но в итоге было принято решение применить новое оружие против густо заселённых городов.
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Атомная бомбардировка Хиросимы: год, сколько человек погибло

6 августа 1945 года в 8 утра американский военный самолёт Boeing B-29 Enola Gay сбросил атомную бомбу типа Little Boy на Хиросиму. Мощность бомбы составляла 14 килотонн тротила. Выполнив поставленную задачу, экипаж самолёта покинул зону поражения и прибыл на базу. В это время атомный гриб достиг 13 километров в высоту, вызывая кислотный дождь, который убил тысячи людей, избежавших первоначального взрыва. 80% города исчезло. Взрыв уничтожил практически всю Хиросиму. Более 70 тысяч человек погибли мгновенно, ещё несколько десятков тысяч погибли позже от радиации и последствий разрушений. Хиросима стала первым городом в истории, разрушенным атомной бомбой.

Бомбардировка Нагасаки

Через несколько дней военные США должны были сбросить ещё одну бомбу на город Кокура. Однако, когда экипаж прибыл на место, там была сильная облачность. После нескольких заходов, командиры дали указание сменить точку назначения на город Нагасаки. Так, спустя три дня после Хиросимы, 9 августа 1945 года, американский бомбардировщик Bockscar сбросил вторую атомную бомбу типа «Fat Man» (по прозвищу «Толстяк») на город Нагасаки. Она была почти вдвое мощнее использованной в Хиросиме, но неточное прицеливание и особенности местного рельефа несколько снизили урон от взрыва. Так Нагасаки стал вторым японским городом, который оказался под прицелом ядерной бомбы США. Взрыв убил около 40 тысяч человек, и ещё тысячи погибли от радиации и ран спустя время после трагедии. Эти атомные бомбардировки вызвали яростные дебаты и привели к окончанию Второй мировой войны. 15 августа 1945 года Япония капитулировала, что привело к официальному окончанию сражения.

История Хиросимы и Нагасаки стала напоминанием о необходимости предотвращения войны и ядерной угрозы. Эти города стали символами мира и борьбы за мирное будущее. После капитуляции Японии США начали участвовать в восстановлении страны. Однако, послевоенные отношения между этими нациями оставались сложными. Однако правительство США запретило распространять любые показания об этом массовом убийстве, и миллионы фотографий были уничтожены. Подписанный в 1951 году Сан-Францисский мирный договор восстановил мирное сотрудничество между государствами, и Вашингтон стал ключевым союзником Токио в последующие десятилетия.

Сегодня в Хиросиме и Нагасаки созданы парки мира и памятники, чтобы почтить память жертв и призвать к миру и безопасности, чтобы подобные ужасные события больше никогда не повторялись.

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#сша
#история
#оружие
#япония
#взрыв
#ядерное оружие
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За неделю жара в Москве побила два температурных рекорда
Вильфанд: за неделю в Москве было побито сразу два температурных рекорда
06 августа 2023, 03:14

Фото: istockphoto/Pheelings Media

Два температурных рекорда были побиты в Москве в связи с нынешней жарой. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России, Роман Вильфанд, цитирует его Агентство городских новостей «Москва».
Вильфанд уточнил, что в субботу, 5 августа, в столице зарегистрирована максимальная температура этого года, а в пятницу, 4 августа, была зафиксирована наивысшая среднесуточная температура.

«Таким образом, мы видим побитые два температурных рекорда подряд», — добавил специалист.
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#температура
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В Минобороны отметили отвагу воинов-железнодорожников в зоне СВО
Минобороны: воины-железнодорожники отважно выполняют задачи в зоне спецоперации
06 августа 2023, 01:48

Фото: МО РФ

Украинские Вооруженные Силы (ВСУ) осуществили обстрел центра Донецка, сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы. Подчеркивается, что в обстреле использовались кассетные боеприпасы.
«Центр города подвергся атаке с использованием кассетных снарядов, которые взорвались в воздухе», — говорится в сообщении экстренных служб.
В центральной части города на бульваре Пушкина отгремели четыре сильных взрыва, за которыми последовали ряд взрывов меньшей мощности. На небе наблюдаются вспышки. Сведения о пострадавших и нанесенном ущербе в настоящее время уточняются.

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#жители
#звёзды
#всу
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В Киеве приступили к установке трезубца на монумент «Родина-мать»
05 августа 2023, 21:53

Фото: РИА Новости/Мирослав Ротарь

Вместо герба СССР на монумент «Родина-мать» в Киеве начали устанавливать трезубец. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
В субботу, 5 августа, несколько раз переносили запланированную установку трезубца. В итоге, к работе приступили лишь вечером. Также сообщается, что аллею городов-героев около монумента закрыли маскировочной сеткой.

И.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев уточнил, что работы должны завершиться к 24 августа, когда в стране будет отмечаться День независимости. Кроме того, в эту дату монумент переименуют в «Украину-мать».

Ранее, 1 августа, сообщалось, что со щита монумента «Родина-мать» в Киеве демонтировали герб СССР.

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#памятник
#изменения
#киев
#ссср
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Авиакомпания «Туркменистан» продлила ограничения на полёты в Москву до 28 октября
05 августа 2023, 17:19

Фото: РИА Новости/Марина Лысцева

Авиакомпания «Туркменистан», приостановившая перелёты в Москву с 1 по 22 августа, продлила введённые ограничения до 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В настоящее время авиасообщение между странами производится только по маршруту Ашхабат-Казань-Ашхабат авиакомпаниями «Туркменские авиалинии» и S7.

Ранее, 1 августа, авиакомпания «Туркменистан» объявила о временной приостановке авиасообщения между Ашхабатом и Москвой. Такие меры приняты после участившихся прилётов украинских БПЛА на Москву. Авиакомпания возобновит полёты после стабилизирования воздушной обстановки над столицей России.

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#самолёты
#перелёт
#ограничения
#запрет
#авиакомпания
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Малолетнего русофоба направили в Центр временного содержания в Петербурге
05 августа 2023, 17:14

Фото: istockphoto/Dzurag

По соцсетям Петербурга разошлось видео с крайне агрессивным и русофобски настроенным ребенком. Октябрьский районный суд определил его в Центр временного содержания для малолетних правонарушителей.
Прохожие сделали замечание 9-летнему Ибрахиму, когда он самозабвенно разбивал бутылки о камни набережной на Канале Грибоедова, в самом центре Петербурга. В ответ на это бутылки полетели уже в прохожих вместе с потоками отборной нецензурной брани, причем с явным антироссийским уклоном. Люди обратились в полицию и малолетнего хулигана задержали.

В силу возраста привлечь его к административной ответственности не представляется возможным. Известно, что мать его живет на родине, в Таджикистане, а отец — в России, но сейчас он находится в другом городе, поэтому в течение установленного законом срока передать ему ребенка нельзя. Октябрьский районный суд принял решение оставить мальчика в Центре временного содержания до приезда папы — до 30 суток.

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#суд
#мать
#отец
#люди
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Фельдшеры из Химок получили сертификаты программы «Социальная ипотека»
05 августа 2023, 16:52

Фото: Пресс-служба администрации Химок

Фельдшеры скорой медицинской помощи из Химок получили сертификаты на социальную ипотеку. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.
Фельдшеры «Московской областной станции скорой медицинской помощи» получили сертификаты на покупку квартиры по программе «Социальная ипотека» губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Церемония вручения прошла в Доме Правительства Московской области.

Свидетельства на соципотеку получили Хасанбий Пшуков и Татьяна Ефимова, которые много лет посвятили спасению пациентов. Специалисты планируют приобрести квартиры в Химках, поближе к работе.

Программа «Социальная ипотека» с 2016 года помогает работникам разных сфер приобрести новое жильё. В текущем году планируется вручить ещё 296 сертификатов. Их получат медицинские работники, педагоги, тренеры и уникальные специалисты ОПК.

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#подмосковье
#социальная ипотека
#губернатор
#сертификат
#андрей воробьёв
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Глава Химок Волошин произвел комплексный обход микрорайона Сходня
05 августа 2023, 16:46

Фото: Пресс-служба администрации Химок

В рамках выездного заседания администрации глава Химок Дмитрий Волошин вместе с жителями проверил благоустройство дворов, детских и спортивных площадок в микрорайоне Сходня. Обход проводился в рамках выездной администрации, стартовавшей 31 июля.
Также обсуждалась установка дополнительных систем видеонаблюдения и открытие нового экопункта по сбору вторсырья «Мегабак». Дмитрий Волошин рассказал, что за неделю работы выездной администрации к ним обратились с различными вопросами и пожеланиями 150 местных жителей. Некоторые проблемы будут решены уже в текущем году, другие, требующие более сложного подхода, будут включены в план работы на следующий год.

На улице Микояна около дома №23 была реконструирована детская площадка. Для ребятишек установили новые качели и горки, поставили новые светильники, уложили мягкое резиновое покрытие. Также во дворе по просьбе жителей были установлены камеры по губернаторской программе «Безопасный регион».

В рамках ямочного ремонта на улице Первомайской отремонтировали подъездную дорогу к многоквартирному дому. Дмитрий Волошин отметил, что в этом году в Сходне отремонтировали три участка дорог. А в настоящее время на портале «Добродел» идет голосование по поводу ремонта дорог в 2024 году.

Во время обхода глава Химок рассказал, что еще до конца этого года в Сходне будут отремонтированы два социально значимых объекта — школа-интернат «Кадетский корпус» и спортивный комплекс «Юность». Работы на обоих объектах находятся в завершающей стадии. Уже первого сентября ученики и спортсмены приступят к занятиям в обновленных зданиях.

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Подмосковье ищет медработников