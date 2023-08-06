Маск обещал оплатить судебные иски тем, кто пострадал за лайки в Twitter

История Хиросимы и Нагасаки навсегда останется в памяти человечества как одна из самых трагичных страниц Второй мировой войны. Эти два японских города стали жертвами первых ядерных бомбардировок, совершённых Соединёнными Штатами Америки в 1945 году. Ядерная война привела к окончанию другой битвы, но оставила глубокий след на судьбе тысяч людей. Взрывы уничтожили большую часть этих городов, а точное число погибших до сих пор неизвестно: в среднем считается, что их не менее 200 тысяч. Ещё больше людей оказались покалечены и остались без крова. В день годовщины ужасного события решили вспомнить, как это было. Подробнее — в материале «Радио 1».