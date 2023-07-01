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Илон Маск ограничил чтение постов в Twitter для борьбы с автоматизированным сбором данных
Владелец социальной сети Twitter Илон Маск сообщил о введении временных ограничений на чтение постов для борьбы с автоматизированным сбором данных — скрепингом. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Маск заявил, что скрепингом «чрезвычайно агрессивно» занимаются несколько сотен организаций. А также он спросил совета у пользователей Twitter, как побороть эту проблему.
Сообщается, что аккаунты, у которых есть верификация, ограничиваются чтением 6 тысяч постов в сутки. Те аккаунты, у которых верификации нет — 600 постов в сутки, новые неверифицированные аккаунты – 300 постов.
Напомним, ранее Twitter отменил возможность чтения постов без регистрации в системе.
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Ранее Маск заявил, что скрепингом «чрезвычайно агрессивно» занимаются несколько сотен организаций. А также он спросил совета у пользователей Twitter, как побороть эту проблему.
Напомним, ранее Twitter отменил возможность чтения постов без регистрации в системе.
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Екатерина Коршунова