Маск пообещал сделать обновленный Twitter самым ценным брендом в мире

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Владелец Twitter Илон Маск заявил о своем намерении превратить социальную сеть, которую он собирается переименовать в X, в самый ценный бренд на планете.
«X станет самым ценным брендом в мире. Запомните мои слова», — сообщил он в своем твите.В последнем утверждении Маск, по всей видимости, допустил опечатку, которую он впоследствии исправил в комментариях, заменив слово «Make» на «Mark».
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