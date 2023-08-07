Маск раскрыл причину возможного проигрыша в бою с Цукербергом

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Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск признал, что может проиграть в возможном бою против Марка Цукерберга, если бой затянется.
«В коротком поединке я мог бы победить. Но если бой продлится дольше, Марк имеет все шансы на победу благодаря своей выносливости», — писал Маск.Маск также уточнил, что он тяжелее Цукерберга, что делает их столкновение еще более интересным.
«Мой вес составляет примерно 300 фунтов (около 136 кг)», — дополнил он.Читайте также:
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