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Маск раскрыл причину возможного проигрыша в бою с Цукербергом

Маск допустил проигрыш Цукербергу в случае затяжного боя из-за своего веса
07 августа 2023, 02:32

Фото: iStock/J Brarymi

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск признал, что может проиграть в возможном бою против Марка Цукерберга, если бой затянется.
«В коротком поединке я мог бы победить. Но если бой продлится дольше, Марк имеет все шансы на победу благодаря своей выносливости», — писал Маск.
Маск также уточнил, что он тяжелее Цукерберга, что делает их столкновение еще более интересным.


«Мой вес составляет примерно 300 фунтов (около 136 кг)», — дополнил он.
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#столкновение
#маска
#всу
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Лукашевич: В ВС Белоруссии бойцов готовят с учетом опыта СВО
06 августа 2023, 21:46

Фото: iStock/Grigorenko

Заместитель командующего сил специальных операций ВС Белоруссии Вадим Лукашевич заявил, что в подготовку военнослужащих вносятся коррективы с учетом опыта проведения Россией спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу СТВ.
«Мы, как губка, впитываем все эти инновационные подходы, которые там применяются. С учетом этого мы строим свою боевую подготовку», — пояснил Лукашевич.

Он также отметил, что в подразделения сил спецопераций регулярно поступают новые образцы техники и вооружения. Лукашевич добавил, что на данный момент военнослужащие сил спецопераций вместе с пограничниками выполняют ряд задач в рамках усиления охраны границы с Украиной.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что ночью нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам украинских войск в районах Старконстантинова Хмельницкой области и Дубно Ровенской области. Отмечается, что цель достигнута. Все назначенные объекты были поражены.

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#вооружения
#удар
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Царьград: США уже совершили главное в истории человечества военное преступление
06 августа 2023, 20:01

Фото: iStock/rarrarorro

Учредитель Царьграда Константин Малофеев в годовщину ядерного удара США по Японии напомнил главные истины. Об этом сообщает Царьград.
«Сегодня марионетки США, включая генсека ООН Гуттериша, не любят вспоминать о зверствах своих хозяев. Применявших ядерное оружие против мирного населения до сих пор оккупированной ими Японии. Выжигавших напалмом корейские и вьетнамские деревни», — цитирует Царьград Малофеева.

По словам Малофеева, США «во имя торжества глобального Содома» готовы воевать с РФ до последнего украинца, поляка или литовца. Он также отметил, что американское преступление против Японии ничем не оправдано.

Напомним, каждый год 6 и 9 августа весь мир вспоминает ужасную трагедию, когда два японских города Хиросима и Нагасаки стали жертвами первых ядерных бомбардировок США. Американцы сбросили ядерные бомбы на людей в 1945 году, однако ситуация может повториться и сегодня, считают военные эксперты.

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#оон
#ядерное оружие
#рф
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В Ираке заблокировали Telegram из соображений национальной безопасности
06 августа 2023, 16:47

Фото:istockphoto/Derek Brumby

Министерство связи Ирака сообщает о блокировки приложения Telegram из соображений национальной безопасности. Блокировку объяснили сохранением личных данных пользователей.
Решение приняли в соответствии с директивами вышестоящих органов по вопросам национальной безопасности и защиты персональных данных граждан.
 
«Установлено, что приложение нарушает безопасность обработки данных, а это противоречит закону», - сказано в сообщении министерства связи. Его опубликовало агентство Shafaq News.
Иракские государственные учреждения несколько раз обращались к управляющей компании Telegram «с просьбой о сотрудничестве», но им не пошли навстречу.

Ранее сообщалось, что представители шиитского ополчения в Ираке похитили гражданку России и Израиля и насильно удерживали женщину. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху.

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#безопасность
#мессенджеры
#страны
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Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановили
06 августа 2023, 16:03

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на мосту.
Ранее в воскресенье, 6 августа, движение транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. 

Отмечается, что причины остановки движения автотранспорта на мосту не сообщаются.

Напомним, по данным мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня, 6 августа, в районе 11 часов утра была совершена попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте к городу силами ПВО беспилотник был уничтожен.

Глава городского округа Дмитрий Жариков сообщил, что детали беспилотника частично упали на детскую площадку в Подольске. Обошлось без жертв. Один пенсионер получил ожог мягких тканей руки, но его здоровью сейчас ничего не угрожает.

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#пво
#крымский мост
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Путин рассказал о значении движения волонтеров-медиков
Путин: движение волонтеров-медиков объединило во всех регионах чутких к чужой беде людей
06 августа 2023, 15:22

Фото: istockphoto / macky_ch

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского форума волонтеров-медиков, отметив, что их деятельность объединила на всех территориях РФ неравнодушных граждан с активной жизненной, гражданской позицией, послание опубликовано на официальном сайте Кремля. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского форума волонтеров-медиков, отметив, что их деятельность объединила на всех территориях РФ неравнодушных граждан с активной жизненной, гражданской позицией, послание опубликовано на официальном сайте Кремля.
Всероссийский форум волонтеров-медиков проходит с 6 по 9 августа на площадке Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». В форуме участвуют около 300 волонтёров-медиков, а спикерами и экспертами станут лидеры в сфере здравоохранения, молодёжной политики и НКО.
 
Лидер России отметил, что волонтеры на форуме смогут обменятся полученным опытом, а их предложенные идеи получат поддержу в реализации.

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 ФСБ назвала страну, из которой граждане чаще всего въезжали в Россию. 

Психолог Кес рассказала, в каком возрасте ребёнку нужен первый телефон. 

Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором. 
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ФСБ назвала страну, из которой граждане чаще всего въезжали в Россию
06 августа 2023, 14:54

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Из Финляндии, Эстонии и Германии граждане стали намного чаще въезжать в Российскую Федерацию.
Такие данные приводит Федеральная служба безопасности РФ.
 
Рейтинг среди европейских стран возглавила Финляндия, откуда в первом полугодии 2023 года по разным причинам в Россию въехали 47,3 тысяч раз. За аналогичный период 2022 года в РФ въехали 14 тысяч раз. Из Эстонии 47 тысяч раз, из Германии — 36,3 тысяч.  
 
А в качестве туристической цели въезда в Россию рейтинг возглавила Германия.

Ранее сообщалось, что бизнес на востоке Финляндии, ориентированный в основном на туристов, страдает после закрытия границы с Россией – предприниматели становятся банкротами.

Например, за компанией Saimaa Travel, последние два десятка лет перевозившей финских туристов из Лаппеенранты в Выборг, теперь числится долг в 260 тысяч евро. Не лучше положение и у фирм на юго-востоке страны, прибыль которых целиком зависела от российских туристов. Скажем, спа-отель в Иматре после отказа властей их пускать может недосчитаться двух десятков своих сотрудников.

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#фсб
#финляндия
#страны
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Умер 100-летний артист Большого театра Кудряшов
06 августа 2023, 14:36

Фото: iStock/jorgeantonio

В Москве 4 августа в возрасте 100 лет умер артист балета Владимир Кудряшов.
Об этом сообщила пресс-служба Большого театра.
 
Владимир Кудряшов служил в Большом более 20 лет, выступая на сцене театра с 1941 по 1963 годы.
 
«Он замечательно танцевал испанский, русский, венгерский танцы, мазурку, краковяк, басков в «Пламени Парижа», тарантеллу в «Мирандолине», чардаш в «Коппелии», –делились воспоминаниями сотрудники театра к юбилею артиста.
Кудряшов снимался и в кино: танцевал в Пляске опричников в «Иване Грозном» Сергея Эйзенштейна.

Отпевание артиста состоится в 10:00 8 августа в Храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово.

Ранее сообщалось о смерти 41-летнего экс-вратаря ЦСКА и российской сборной по футболу Вениамина Мандрыкина. В ноябре 2010 года футболист попал в аварию и получил компрессионный перелом позвоночника. С тех пор Вениамин Мандрыкин был прикован к инвалидному креслу. По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт.

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#театр
#артист
#смерть
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Психолог Кес рассказала, в каком возрасте ребёнку нужен первый телефон
06 августа 2023, 14:05

Фото:iStock/Tatiana Sidorova

Первый телефон ребёнку нужно покупать, когда он самостоятельно начинает ходить в школу, чтобы иметь с ним связь.
Практикующий детский и семейный психолог, автор книг для детей и взрослых Екатерина Кес рассказала «Газете.Ru», что в простой телефон можно переформатировать любой смартфон при помощи настроек.
 
По словам Екатерины Кес, взрослые, приобретая ребёнку смартфон без заблаговременно сделанных настроек, не осознают, что дают ребёнку ящик Пандоры.
 
«Важно подготовить гаджет таким образом, чтобы он работал как телефон, а не как портативная игровая приставка с безлимитным выходом в интернет, где можно найти любые сайты и скачать любые игры и приложения», — отметила Екатерина Кес.
Смартфон со всеми функциями можно дарить ребёнку в 12-13 лет. Но и в этом случае нужно устанавливать разумные ограничения на игры в телефоне.

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#телефон
#дети
#смартфон
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Учёные выяснили, сколько нужно купить лотерейных билетов, чтобы выиграть
06 августа 2023, 13:53

Фото: iStock/Chanatiptravel

Математики из Манчестерского университета выяснили, сколько лотерейных билетов нужно купить, чтобы гарантированно выиграть в национальной лотерее Великобритании.
В данной лотереи разыгрываются 6 случайный чисел от 1 до 59. Математики установили, что нужно купить 27 билетов, чтобы гарантированно получить выигрыш.
 
Авторы использовали математическую систему, которая носит название конечная геометрия. Им потребовались три плоскости Фано и два треугольника для того, чтобы покрыть все 59 чисел. Они получили 45 057 474 возможных розыгрышей. Таким образом, 27 билетов достаточно, чтобы хотя бы в одном из них было как минимум 2 общих номера.
 
Покупка всех 27 билетов обойдётся в 54 £ (примерно 6,5 тыс. рублей). Такую сумму не получится полностью вернуть в случае победы. Расчёт математиков носит теоретический интерес, но не практический.

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