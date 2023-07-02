Маск расширил суточные лимиты на чтение постов в Twitter до 10 тысяч

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Владелец социальной сети Twitter Илон Маск объявил о повышении лимитов на число постов, которое пользователи могут прочитать в течение дня. Он объяснил это необходимостью противодействия «скрепингу», то есть автоматизированному сбору больших объемов данных.
Маск уточнил в своем твите, что теперь владельцы верифицированных аккаунтов смогут прочитать до 10 тысяч постов в день, владельцы неверифицированных аккаунтов — до 1000, а новые пользователи с неверифицированными аккаунтами — до 500.
Сначала лимиты были установлены на уровне 6000, 600 и 300 постов соответственно, но затем Маск решил их увеличить до 8000, 800 и 400, а потом и до текущих значений.
Ранее, в пятницу, Илон Маск заявил, что сотни организаций активно занимаются «скрепингом» в Twitter и это негативно влияет на работу платформы. Он также обратился к пользователям за советами по борьбе с этой проблемой.
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Сначала лимиты были установлены на уровне 6000, 600 и 300 постов соответственно, но затем Маск решил их увеличить до 8000, 800 и 400, а потом и до текущих значений.
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Артем Кузьмин