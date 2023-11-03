Маск считает, что ИИ освободит людей от необходимости работать

Фото: istockphoto.com/peshkov
Американский бизнесмен Илон Маск в беседе с британским премьер-министром Риши Сунаку в рамках первой мировой конференции по искусственному интеллекту заявил, что в будущем искусственный интеллект (ИИ) может освободить людей от обязательной необходимости работать.
На Риши Сунак ответил, что работа придает жизни людей смысл. Кроме того, Илон Маск призвал премьер-министра предоставить налоговые льготы предпринимателям в Великобритании с целью стимулировать создание новых инновационных компаний в сфере технологий.
Читайте также:
В Совбезе рассказали о последствиях недостаточного финансирования науки
Физик Сазанов: «Применение нейросетей будет приводить к научным открытиям»
В Госдуме раскрыли, как ИИ может помочь в предвыборной агитации
Артем Кузьмин