Маск сообщил, что в Италии согласовали место для боя с Цукербергом

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Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск рассказал, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони договорилась с министерством культуры о месте, где пройдёт бой Маска с сооснователем компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марком Цукербергом.
«Я поговорил с премьер-министром Италии и министерством культуры. Они договорились об эпическом месте», - такое сообщение Маск оставил в социальной сети X (в прошлом Twitter).По словам Маска, организацией боя займутся фонды Маска и Цукерберга. Транслировать бой будут в соцсети X и на платформе Meta. Маск заявляет, что в кадре будет «античный Рим».
Датой предполагаемого поединка Цукерберг предложил 26 августа. Об этой инициативе он сообщил через соцсеть Threads, которая является частью Meta.
Этот шаг был ответом на утверждение Маска о его активной подготовке к бою. Тем не менее, Цукерберг выразил сомнение в том, что поединок состоится в предложенный им день.
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Мария Фирсова