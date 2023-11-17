Маск: SpaceX на сутки задерживает испытательный полёт корабля Starship

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Компания SpaceX по техническим причинам на сутки задерживает второй испытательный полёт корабля Starship. Об этом сообщил владелец компании, предприниматель Илон Маск, опубликовавший эту новость в принадлежащей ему соцсети X (экс-Twitter).
По словам Маска, потребовалось заменить «решетчатый стабилизатор рулевого привода», поэтому запуск перенесли на субботу 17 ноября.
В апреле ракета Starship стартовала с космодрома в Бока-Чика на побережье Техаса, однако вскоре начала вращаться и разрушилась. Телеканал Kris 6 News сообщил, что ракета затонула в Мексиканском заливе, а обломки после взрыва разлетелись во все стороны.
SpaceX назвала инцидент «быстрым внеплановым демонтажом». Позднее стало известно, что ракета была умышленно уничтожена вскоре после запуска из-за сбоев в двигателях и начавшейся потери высоты.
SpaceX разрабатывает Starship для межпланетных полетов. Это должен быть самый мощный и крупный аппарат, когда-либо созданный человеком. Илон Маск планирует использовать эту ракету для отправки экспедиций на Луну и Марс.
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В апреле ракета Starship стартовала с космодрома в Бока-Чика на побережье Техаса, однако вскоре начала вращаться и разрушилась. Телеканал Kris 6 News сообщил, что ракета затонула в Мексиканском заливе, а обломки после взрыва разлетелись во все стороны.
SpaceX разрабатывает Starship для межпланетных полетов. Это должен быть самый мощный и крупный аппарат, когда-либо созданный человеком. Илон Маск планирует использовать эту ракету для отправки экспедиций на Луну и Марс.
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Артем Путинцев