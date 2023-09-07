Маск: Starlink создавали для просмотра сериалов, а не наведения дронов

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
«Как я (оказался) в этой войне? Starlink не предназначался для войн. Он был создан, чтобы люди могли смотреть Netflix, отдыхать, дистанционно учиться и делать хорошие мирные вещи, а не для ударов дронов», - приводит американский телеканала слова Маска из книги.
Читайте также:
Богомаз: Силы РЭБ подавили атаку беспилотника ВСУ на Брянск
Mash: В Раменском ограничено движение по Десантной улице из-за упавшего БПЛА
Брянский пенсионер принес домой найденный БПЛА со взрывчаткой