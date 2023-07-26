Маск уже год избегает женщин из-за работы

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что выдача зарплат «в конвертах» практикуется не только в нашей стране, но и в других государствах с развитой экономикой. Об этом пишет Общественная служба новостей.