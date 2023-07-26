Маск уже год избегает женщин из-за работы

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Один из богатейших людей планеты, миллиардер Илон Маск вот уже больше года из-за плотного рабочего графика не появляется на публике с женщинами. Об этом пишет американское издание Business Insider.
Business Insider связывает подобное поведение бизнесмена с напряженным рабочим графиком после покупки Twitter, а также создания компании xAI, которая должна будет заниматься вопросами разработки искусственного интеллекта.
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Артем Путинцев