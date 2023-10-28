Маск задал лишь один вопрос после видео про гонения на украинскую церковь

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Американский предприниматель Илон Маск задал лишь один вопрос, комментируя выпуск программы журналиста Такера Карлсона о гонениях на православную церковь на Украине.
На это превью в комментариях ответил Илон Маск, задав лишь один вопрос: «Священников сажают в тюрьму?».
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Анастасия Чинкова