Масштабная акция по безопасности прошла на 45 железнодорожных станциях Подмосковья

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«Мы впервые проводим такую массовую акцию на железнодорожных станциях Подмосковья. Надеемся, что пассажиры, получив такие шары, своего рода символ жизни, будут ответственнее относиться к собственной безопасности. Нельзя переходить пути в неположенных местах, стоять на краю платформы, перебегать пути перед электропоездом», – перечислил первый замминистра транспорта Московской области Евгений Аптекин.
Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковные автоинспекторы в праздники проверят водителей на трезвость.