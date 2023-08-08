Масштабная модернизация теплоснабжения затронет 200 тыс жителей Солнечногорска

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Модернизация систем тепло- и водоснабжения в городском округе Солнечногорск улучшит ситуацию для 200 тыс человек. Об этом стало известно во время встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с жителями муниципалитета, на которой обсуждали эту тему.
Минувшей зимой люди жаловались на то, что батареи в домах и на соцобъектах не прогреваются. Губернатор приехал в посёлок Поварово проконтролировать ход работ по замене сетей. Вместе с министром энергетики региона Александром Самариным и исполняющим обязанности гендиректора «Газпром теплоэнерго Московской области» Игорем Подмогильным он встретился с жителями этого и соседних населённых пунктов.
В 2021 году правительство Подмосковья заключило концессионное соглашение с «Газпром теплоэнерго Московской области» по модернизации объектов и сетей теплоснабжения в Солнечногорске. Это улучшит ситуацию с отоплением и горячей водой для 200 тыс жителей.
В Ложках, Майдарове и Пешках введут ранее построенные четыре блочно-модульные котельные.
В Менделееве до конца будущего года капитально отремонтируют котельную и теплосети.
В Рекинцо на ул. Обуховская и Пролетарская, в Ожогине, Радумле, Поварове, Толстякове переложат теплосети протяжённостью свыше 7 км от котельных.
В Кривцове построят теплогенерирующую установку.
В Чашникове и Стрелине модернизируют котельные.
Жителей округа также волнуют перебои с водой. В Солнечногорске сейчас идёт капремонт центрального коллектора и канализационной насосной станции.
В Поварове в I квартале завершена реконструкция ВЗУ №3. На 2023-2024 годы в региональную программу включено строительство водозаборного узла на территории 1 микрорайона.
В Голубом пройдут работы по капремонту сетей водоснабжения.
В Рекино-Кресты в 2023-2024 годах реконструируют ВЗУ.
В Андреевке до конца 2025-го пройдёт подключение к централизованной системе водоснабжения Мосводоканала.
А в Осипове с ноября ведётся строительство новых очистных сооружений, которое завершится в будущем году.
Всего в рамках Концессионного соглашения «Газпром теплоэнерго» передано 55 котельных и 248 км сетей в городском округе Солнечногорск.
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«В этом году в Солнечногорске, Химках и ещё на ряде территорий идёт масштабная реконструкция. Это связано с тем, что и котельные, и сети значительно устарели. Надеюсь, скоро все вопросы с теплом, водой и канализацией мы снимем», – сказал Воробьёв.
«В систему ЖКХ муниципалитета будет вложено почти 10 млрд рублей. Это средства «Газпрома» и наша областная программа. Приведём в порядок 55 котельных. В Поварове меняем несколько сразу участков сети. На одном из них – в микрорайоне Поваровка – работы уже завершили, провели благоустройство. Установим там также блочно-модульную котельную, которая заместит старую, обслуживающую три микрорайона», – поделился планами Самарин.Также, по его словам, стартовали работы ещё на двух участках. Они будут закончены до начала холодов. Кроме того, в этом году начнётся проектирование БМК в Поварове. Строительство начнётся в 2024 году.
«Фундамент, на который установим БМК в микрорацоне Поваровка, уже готов. Сама котельная будет доставлена к концу августа. Сейчас также реконструируем сети в Поваровке, это 3,5 км. Работы планируем завершить к началу наступающего отопительного сезона, чтобы обеспечить надёжное теплоснабжение», – отметил Подмогильный.В 2023-2024 годах запланировано построить ещё шесть новых БМК – в Солнечногоске, Алабушеве, Ожогине, Радумле, Пешках и Соколове. В Радумле и Ожогине также обновят теплосети.
В Ложках, Майдарове и Пешках введут ранее построенные четыре блочно-модульные котельные.
В Менделееве до конца будущего года капитально отремонтируют котельную и теплосети.
В Рекинцо на ул. Обуховская и Пролетарская, в Ожогине, Радумле, Поварове, Толстякове переложат теплосети протяжённостью свыше 7 км от котельных.
В Кривцове построят теплогенерирующую установку.
В Чашникове и Стрелине модернизируют котельные.
Жителей округа также волнуют перебои с водой. В Солнечногорске сейчас идёт капремонт центрального коллектора и канализационной насосной станции.
В Поварове в I квартале завершена реконструкция ВЗУ №3. На 2023-2024 годы в региональную программу включено строительство водозаборного узла на территории 1 микрорайона.
В Голубом пройдут работы по капремонту сетей водоснабжения.
В Рекино-Кресты в 2023-2024 годах реконструируют ВЗУ.
В Андреевке до конца 2025-го пройдёт подключение к централизованной системе водоснабжения Мосводоканала.
А в Осипове с ноября ведётся строительство новых очистных сооружений, которое завершится в будущем году.
Всего в рамках Концессионного соглашения «Газпром теплоэнерго» передано 55 котельных и 248 км сетей в городском округе Солнечногорск.
Читайте также:
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Лора Луганская