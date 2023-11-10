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Масштабную модернизацию теплосетей в Химках хотят закончить на год раньше плана

10 ноября 2023, 18:45
Фото: администрация г. о. Химки

Фото: администрация г. о. Химки

Власти Московской области намерены завершить обновление теплосетей в городском округе Химки в течение двух, а не трёх лет благодаря расширению программы. Об этом сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.
Организация «ТСК Мосэнерго» выполнила план этого года и приступила к реализации объёмов ремонта сетей, запланированных на 2024-й.
«На адресах, где заменили коммуникации, сегодня жалоб нет. Дома без проблем вошли в отопительный сезон. Поэтому мы будем расширять с Газпромом программу, чтобы уложиться в два года, а не в три, как планировалось ранее», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что сейчас рисков отключения отопления в жилых домах нет.

В прошлом году в Химках периодически наблюдались нарушения в холодном и горячем водоснабжении, а также теплоснабжении нескольких домов.

Власти Подмосковья приняли решение о масштабной модернизации инфраструктуры. Согласно плану, входящая в группу «Газпром» компания «Мосэнерго» в течение трёх лет направит на обновление теплосетей и котельных городского округа более 1,7 млрд рублей.

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Блогер Шабутдинов рассказал о том, кого встретил в СИЗО
Блогер Шабутдинов сообщил, что его узнали сокамерники в СИЗО
10 ноября 2023, 18:26

Фото: iStock/Akintevs

Блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов, которого арестовали по делу о мошенничестве, сообщил, что встретил интересных людей в СИЗО, а один из сокамерников узнал его.
Об этом рассказал адвокат блогера Никита Апаликов в своём Telegram-канале. Шабутдинов начинал свою деятельность с открытия хостелов, и теперь представляет, что он находится именно там, а не в изоляторе.

«Сейчас нас в камере шестеро, один даже узнал меня. Его друзья построили большую сеть кофеин по нашей франшизе. Так что приняли меня нормально. Со мной интересные люди, например, представитель правления крупной компании. Занимаюсь спортом, много читаю», —сказано в его сообщении
По его словам, сокамерники помогали ему с едой, пока не было передач. Блогер сам сделал себе шнурки из упаковки от пластиковых бутылок.

«А еще сегодня впервые за неделю сходили в душ. Так что, жизнь налаживается!»,-сохраняет оптимизм Аяз Шабутдинов.
Напомним, блогера Аяза Шабутдинова обвиняют в 8 случаях мошенничества, совершённых организованной группой в особо крупном размере. Его арестовали до 16 декабря. Вину блогер не признал и просил не отправлять его в СИЗО. Ссылаясь на то, что студентов у него 20 тысяч, а в полицию обратились всего 8 человек, а ущерб по заявлениям всего 4 млн при доходе блогера в 300 млн только за нынешний год.

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#новости
#мошенничество
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В России вырос спрос на услуги красоты и здоровья
10 ноября 2023, 18:04

Фото: istockphoto.com/yacobchuk

Аналитики сервиса «Авито Услуги» выяснили, что среди россиян в сентябре-октябре этого года вырос спрос к услугам в категории «Красота и здоровье» на 44% в сравнении аналогичным периодом прошлого года.
Как передаёт Газета.ру, наибольший спрос этой осенью наблюдается на таких мастеров сферы, как мастера по бровям и ресницам, диетологи, психологи, косметологи и визажисты. Граждане в 1,5 раза чаще стали интересоваться мастерами по эпиляции, парикмахерами, СПА-услугами и массажем.

Кроме того, интересно, что наибольший рост спроса мастеров по бровям и ресницам наблюдается в Иркутске, Екатеринбурге и Оренбурге.

Ранее аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье» провели исследование и установили, что наиболее часто на недосып жалуются представители медицинской и строительной сфер.

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#спрос
#красота
#здоровье
#услуги
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IT-эксперт Избаенков: Мошенники придумали новые схемы обмана с ИИ
10 ноября 2023, 17:54

Фото: istockphoto.com/Lincoln Beddoe

Директор направления кибербезопасности компании Артём Избаенков заявил, что мошенники изобрели новые схемы обмана с использованием искусственного интеллекта.
Так, теперь злоумышленники могут использовать дипфейки.

«Это метод, использующий ИИ для создания поддельных, но реалистичных видео- и аудиозаписей. Мошенники могут использовать эту технологию для создания видео, в котором, например, CEO компании якобы призывает к переводу средств на определенный счёт. Такая технология применяется для создания материала для шантажа», — пояснил в беседе с Газета.ру Избаенков.

Также мошенники могут имитировать голоса с помощью голосового фишинга. По словам эксперта, для обмана людей аферисты используют и автоматизированный.

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#эксперт
#мошенники
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#искусственный интеллект
#технологии
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На подмосковных дорогах установили более 100 «лежачих полицейских»
10 ноября 2023, 17:49

Фото: Минтранс МО

На 88 участках подмосковных региональных дорог с начала года установили более 100 искусственных неровностей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса. Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
«Их устраивают для принудительного снижения скорости в черте населённых пунктов, рядом с социально значимыми объектами и в опасных местах, где водители регулярно превышают скорость. Специалисты Мосавтодора обустроили более 100 искусственных неровностей на 88 участках дорог в 27 округах», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
По его словам, участки для установки определяют с учётом анализа аварийности и пожеланий жителей области. По данным министерства, «лежачие полицейские» снижают число ДТП с участием пешеходов.

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#подмосковье
#московская область
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Дорожники восстановили асфальтовое полотно на региональных трассах округа Пушкинский
Дорожники восстановили асфальтовое полотно на региональных трассах Пушкинского
10 ноября 2023, 17:42

Фото: сообщество Администрации городского округа Пушкинский во ВКонтакте

Дорожные службы городского округа Пушкинский завершили восстановительные работы на региональных трассах. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Ремонт асфальтового покрытия был проведен на Красноармейском шоссе и в поселке Нагорное. Также в Ивантеевке на улицах Кирова и Советском проспекте, провели ямочный ремонт. Отдельное внимание было уделено восстановлению тактильной плитки на улице Хлебозаводской, чтобы обеспечить комфорт передвижения определенных групп пешеходов, добавили в пресс-службе Минтранса Московской области.

В рамках борьбы с незаконной рекламой, специалисты демонтировали несанкционированные рекламные конструкции на опорах уличного освещения по улицам Новоселки и Дзержинская в Ивантеевке.

Регулярные еженедельные обследования дорожной инфраструктуры подчеркивают особую важность поддержания в порядке дорог, тротуаров и объектов, связанных с обеспечением безопасности движения.

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#ямочный ремонт
#дороги
#пушкинский округ
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В Минздраве оценили показатель младенческой смертности в России
Мурашко: показатель младенческой смертности в России ниже, чем в других странах
10 ноября 2023, 17:34

Фото: iStock/CatEyePerspective

Показатель младенческой смертности в России находится на рекордно низком уровне по сравнению с другими странами. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Показатели сегодня младенческой смертности самые низкие за всю историю России. Если сравнить их с другими странами, то это фактически на 20% ниже, чем в США», - сказал Мурашко в рамках на выставки «Россия».

По его словам, в России функционирует порядка 180 перинатальных центров. Врачи могут выхаживать детей, рожденных с весом от 500 граммов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что показатели смертности в РФ снизились на 12,9% за первые полгода 2023 года по сравнению с теми же показателями 2022 года.

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#младенец
#смертность
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Пять активистов из городского округа Пушкинский получили региональную награду
10 ноября 2023, 17:31

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

Пять жителей городского округа Пушкинский получили региональную награду за активную деятельность. Об этом в своём телеграм-канале рассказал глава администрации округа Максим Красноцветов.
«Благодарю за неравнодушие к проблемам жителей, вовлеченность и готовность помогать! Мы давно работаем при тесном взаимодействии. Желаю вдохновения и новых трудовых побед», — написал он.
По словам главы муниципалитета, всем активистам вручили от губернатора Московской области Андрея Воробьёва уникальные наручные часы с гербом региона.

Ранее Максим Красноцветов поздравил служащих УМВД России «Пушкинское» с днём сотрудника органов внутренних дел РФ. В ходе торжественной церемонии глава городского округа вручил трем служащим жилищные сертификаты. 

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В Госдуме предложили операторам отменить безлимитный доступ к YouTube
Депутат Горелкин предложил операторам отменить безлимитный доступ к YouTube
10 ноября 2023, 17:28

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил сотовым операторам идею уменьшения износа оборудования, для этого нужно сократить объем потребляемого трафика путем отмены безлимитного доступа к YouTube. Об этом Горелкин написал в своем телеграм-канале.
По словам парламентария, доля трафика YouTube варьируется от 30 до 50%. Он отметил, что ФАС не будет против совместного решения участников рынка ликвидировать безлимитную опцию на американский видеохостинг и считать трафик с него на равных условиях с отечественными сервисами.

Ранее депутат Госдумы Попов опроверг информацию об обсуждении вопроса закрытия YouTube. Однако, гендиректор «Газпром медиа» Александр Жаров сообщил, что если YouTube продолжит нарушать законодательство РФ, то вопрос о блокировке площадки стоит рассмотреть.

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Российским компаниям обещают бонусы за приём на работу инвалидов
10 ноября 2023, 17:16

Фото: istockphoto./Natee127

Минтруд России предлагает усилить стимулирование работодателей, которые нанимают инвалидов по квоте и берут на работу людей с ограниченными возможностями сверх лимита.
Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на главу ведомства Антона Котякова.

Он рассказал, что работают и над «предложениями по увеличению субсидирования со стороны государства для предприятий по заполнению квотируемых рабочих мест».
Тем, кто трудоустроит инвалидов сверх квоты обещают большие бонусы. Котяков объяснил, что адаптация рабочего места для инвалидов требует от работодателей материальных вложений и в результате стимулирования компании будут более заинтересованы в привлечении инвалидов к работе.

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