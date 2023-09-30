Мать и сотрудница ПДН в Саратове заморили голодом четвероклассника

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Жительница Саратова при попустительстве сотрудницы отдела по делам несовершеннолетних едва не уморила голодом своего десятилетнего сына. Сейчас за жизнь мальчика борются врачи.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 31-летняя безработная мать не слишком заботилась о пропитании своего сына-школьника. Женщину ежемесячно навещала ее ровесница, чтобы контролировать условия содержания ребенка. Она видела, что ребенок хиреет буквально на глазах и с каждым визитом выглядит все хуже. Однако никаких мер не предпринимала, ограничиваясь разъяснительными беседами с нерадивой матерью, вместо того, чтобы оповестить о ситуации органы опеки.
На днях ребенку стало хуже, он потерял сознание и был госпитализирован на скорой помощи. Врачи диагностировали у мальчика кахексию — сильнейшее истощение организма, сопровождающееся резким снижением массы тела, которое было вызвано постоянным голоданием.
На сотрудницу отдела по делам несовершеннолетних, которая вовремя не известила коллег и руководство о проблемах в семье, заведено уголовное дело по статье «Халатность». Максимальная санкция, которая может ей грозить, — три месяца административного ареста. В отношении матери также возбуждено уголовное дело по статье Неисполнение обязанностей по воспитанию «несовершеннолетнего». Наказание по этой статье может составлять уже до трех лет колонии.
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На днях ребенку стало хуже, он потерял сознание и был госпитализирован на скорой помощи. Врачи диагностировали у мальчика кахексию — сильнейшее истощение организма, сопровождающееся резким снижением массы тела, которое было вызвано постоянным голоданием.
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Александр Бойцов