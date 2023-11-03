Мать умершего в Сочи малыша кормила его из шприца с неизвестным содержимым

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Бабушка умершего младенца в Сочи рассказала, что мать ребенка пыталась его кормить из шприца, содержимое которого было неизвестно.
Следствие установило, что ребенок страдал от длительного отказа от пищи, и его отец, известный блогер-сыроед Максим Лютый неоднократно морил его голодом в течение суток. Пара доставила ребенка в больницу 8 марта, но он умер по дороге. Лютый утверждал, что обливал младенца холодной водой и не кормил его, пытаясь приучить к сыроедению, обвинив гражданскую супругу в смерти сына.
Мать Максима Лютого, Нелли Фликман, рассказала на суде в Лазаревском районном суде Краснодарского края, что девушка, учащаяся на курсах сыроедения, рассказывала ей, что мать Миронова (Оксана Миронова, мать ребенка) пыталась кормить младенца через шприц. Однако она не располагала информацией о содержании шприца.
На вопрос прокурора о рационе питания ребенка, Фликман ответила, что его кормили «как обычно — молоком». Она также заявила, что оба родителя несут ответственность за смерть ребенка, так как они заметили ухудшение его состояния, но не обратились вовремя за медицинской помощью.
Максиму Лютому предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами) и статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию). Мать ребенка была приговорена к двум годам исправительных работ, а приговор отцу пока не вынесен.
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Мать Максима Лютого, Нелли Фликман, рассказала на суде в Лазаревском районном суде Краснодарского края, что девушка, учащаяся на курсах сыроедения, рассказывала ей, что мать Миронова (Оксана Миронова, мать ребенка) пыталась кормить младенца через шприц. Однако она не располагала информацией о содержании шприца.
Максиму Лютому предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами) и статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию). Мать ребенка была приговорена к двум годам исправительных работ, а приговор отцу пока не вынесен.
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Артем Кузьмин