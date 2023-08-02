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Материальный склад НПО «Гидроприводспецмаш» построят в Раменском

02 августа 2023, 15:36

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области сопровождает строительство склада научно-проектной организации «Гидроприводспецмаш» в городском округе Раменский.

Компания НПО «Гидроприводспецмаш» планирует получить разрешение на строительство от министерства жилищной политики Московской области, в этом поможет Центр содействия строительству при Правительстве региона области. Проект ведёт персональный менеджер, который будет сопровождать его на всех стадиях реализации.

НПО «Гидроприводспецмаш» осуществляет научно-технические исследования, проектно-конструкторские разработки, заводское производство и полевые испытания образцов новой техники и технологий для работы по содержанию железнодорожных путей в тоннелях и на открытых участках метрополитенов. Объект общей площадью 0,7 га позволит компании нарастить складские мощности.


После получения разрешения на строительство, работы будут реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших военных как к своим
Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших бойцов СВО как к своим
02 августа 2023, 15:10

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин призвал всех чиновников относиться к семьям погибших участников СВО как к своим и делать это по зову сердца.
Глава государства провел церемонию награждения государственными наградами участников СВО в Кремле.  

Военнослужащие были представлены к наградам за мужество, героизм, заслуги перед Отечеством и патриотизм. Российский президент отметил, что должностным лицам государства, следует относиться к семьям бойцов, которые погибли при выполнении воинского долга, как к своим собственным. 

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#путин
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В Химках приступили к строительству детского сада на Юбилейном проспекте
02 августа 2023, 15:07

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В подмосковных Химках построят новый трехэтажный детский сад общей площадью свыше 4,8 кв. метров.
Специалисты уже завершили обустройство строительной площадки, провели подключение площадки к сетям энергоснабжения и водоснабжения, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.

 Новое дошкольное учреждение построят на месте старого детского сада №5 «Радуга».
«Детский сад «Радуга» на Юбилейном проспекте был рассчитан на 155 малышей. Мы приняли решение полностью его реконструировать. Фактически построим новое здание с большей площадью. Так мы увеличим количество мест вдвое, что позволит нам сократить общегородскую очередь в дошкольные учреждения в Химках», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.  
В здании нового детского сада обустроят младшие, средние и старшие группы для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Появятся игровые комнаты, спальни, раздевалки, физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок и другое. Прилегающую территорию также благоустроят. 


«Площадь здания 1961 года постройки, на момент принятия решения о реконструкции, составляла 2600 м². Самое главное, что нам даст реконструкция – увеличение проектной ёмкости детского сада. Современное здание с полным техническим оборудованием будет соответствовать всем нормативам», — рассказала первый заместитель главы администрации Химок Кристина Мадатова.  
Введение в эксплуатацию нового дошкольного учреждения планируется на начало осени 2024 года.

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Винокур спародировал Байдена во время вручения госнаград в Кремле
Владимир Винокур спародировал Байдена во время награждения в Кремле
02 августа 2023, 14:59

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Российский артист Владимир Винокур спародировал американского лидера Джо Байдена на церемонии вручения государственных наград в Кремле, видео публикует Telegram-канал SHOT.
«Есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могу забраться, и поздороваться не знают с кем», - проговорил Винокур во время своей речи. При этом, говоря про приветствие американского лидера, он шутливо повернулся, выставив руку для рукопожатия, пародируя тот случай, когда Байден попытался поздороваться с воздухом.  

Владимиру Путин вручил Винокуру орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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#владимир путин
#джо байден
#кремль
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Путин наградил Винокура Орденом «За заслуги перед отечеством»
Владимир Винокур получил Орден «За заслуги перед отечеством» I степени
02 августа 2023, 14:58

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Президент России Владимир Путин наградил народного артиста РСФСР Владимира Винокура Орденом «За заслуги перед отечеством» I степени.
В Кремле состоялась церемония награждения героев специальной военной операции государственными наградами.

В ходе церемонии, президент России Владимир Путин также представил к награде известного юмориста Владимира Винокура. Ему глава государства вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Юморист награжден за значимый вклад в российскую культуру и искусство. 

Во время церемонии награждения, Винокур спародировал американского президента Джо Байдена, состояние здоровья которого, часто становится поводом для обсуждения.

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#сво
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100-ую региональную дорогу в рамках нацпроекта БКД отремонтировали в Подмосковье
02 августа 2023, 14:47

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Подмосковье дорожные службы отремонтировали 100-ую региональную дорогу.

Почетным юбилейным участком стала дорога длиной 7 км от деревни Ракитино до улицы Федеративной в Рузском городском округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Реализация проекта значительно улучшила транспортную доступность для 7 тысяч жителей. 

Ведомство сообщает, что на сегодняшний день обновлено дорожное покрытие на порядка 750 муниципальных и региональных дорогах, обща протяженность которых составляетоколо 870 км.

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#дорожные службы
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Путин наградил орденом «Почета» мать Рамзана Кадырова — Аймани Кадырову
02 августа 2023, 14:43

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Президент России Владимир Путин вручил орден «Почета» матери главы Чечни Рамзана Кадырова - Аймани Кадыровой.
Поводом для вручения награды стала “активная общественная деятельность” Кадыровой. 

Известно, что женщина возглавляет фонд Ахмата Кадырова и постоянно отправляет гуманитарную помощь жителям новых регионов России. Именно эта её деятельность стала поводом для награждения. При этом Аймани Кадырова имеет уже 10 других наград, среди которых Орден Дружбы от ДНР и ЛНР.

2 августа президент России Владимир Путин проводит церемонию вручения государственных наград героям специальной военной операции в Екатерининском зале Кремля. В списке наград, которые получат сегодня проявившие мужество, героизм и патриотизм граждане России – звание Героя Российской Федерации, Орден за заслуги перед Отечеством разных степеней, Орден почета, Орден Мужества, Орден Пирогова, Орден Дружбы, медали, знаки отличия и почетные звания.

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Воробьёв: обновлённый Фрязинский лесопарк откроют в августе
02 августа 2023, 14:41

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Благоустроенный лесопарк откроется во Фрязине в августе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход работ и встретился с предпринимателями, планирующими открыть там бизнес.
«Это традиционное место отдыха за многие десятилетия безнадёжно устарело. Мы заканчиваем благоустройство, которое в конце августа уже будет радовать каждого жителя. И озеленение, и всё, что касается творчества, детских площадок, здесь на высшем уровне. Туалеты, камеры безопасности – это тоже очень важно. Надеемся, что жители оценят обновлённый парк. У нас большая программа – всего будет 50 парков в лесу. Сейчас их уже 20», – сказал Воробьёв. 
В лесопарке проложены пешеходные дорожки, велосипедные и лыжные маршруты. Будут оборудованы детская игровая площадка, шахматные столы. Появится событийная площадь со сценой и амфитеатром. Любители активного отдыха смогут потренироваться в воркаут-зоне, поиграть в настольный теннис. Территорию озеленят.
«Мы заинтересованы, чтобы вы могли реализовывать свои проекты. Может это будет торговля, услуги, прокат, питание, какие-то увлекательные творческие кружки. Делаем так, чтобы жителям нравилось в лесопарках, чтобы всё было на современном, достойном уровне», – обратился к предпринимателям губернатор. 
Управляющий партнёр компании «Кути Катай» Александр Тюльпанов рассказал, что собирается открывать во Фрязинском лесопарке прокат велосипедов, веломобилей и детских электромашинок. 
«В Подмосковье стало появляться всё больше новых парковых зон, где можно отдохнуть, позаниматься спортом. Поскольку люди часто приходят семьями, берут сразу несколько единиц техники. Всё это очень востребовано. Мы являемся крупнейшим игроком на рынке проката, у нас шесть точек на ВДНХ, есть пункты во многих городах Московской области – Балашихе, Домодедове, Электростали, Кашире», – поделился планами Тюльпанов.
У Алексея Шаклова во Фрязине сеть кафе Fox Box, работающее с помощью фудтраков и мобитраков. Он хочет поставить их в лесопарке. Этот бизнес он запустил полгода назад совместно с партнёром Игорем Батраченко. В этом году предприниматели подали заявку на получение субсидии для приобретения оборудования, и она была одобрена.
«Когда мы увидели создающийся лесопарк, то сразу поняли, что должны быть здесь. Я сам местный, ещё с ребенком гулял здесь по буеракам, это был просто лесок. Первый фудтрак мы открыли недалеко от предприятия «Исток», увидели, что жителям нравится такой формат. Хотим развивать этот бизнес. Воспользовались электронной подачей документов. Оформление составляет всего 7-10 дней», – отметил Шаклов. 
Руслан Епископян планирует открыть во Фрязинском лесопарке семейное кафе. Часть персонала уже набрана. 
 
Предприниматели отметили быстрые темпы развития парков в Подмосковье. По их словам, это не сравнить с тем, что было ещё несколько лет назад. 
 
Работы по благоустройству парка проводили в рамках программы «Парки в лесу», которая была запущена в Подмосковье в 2021 году. За это время уже привели в порядок 17 лесопарков. Из девяти запланированных на этот год ввели Ольгинский лесопарк в Балашихе, «Авангард» в Электростали, Лобненский лесопарк и Дубровицкий лес в Подольске. Ещё пять откроют до октября.

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#благоустройство
#бизнес
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Исследование: почти половина россиян считают уместным вопрос о зарплате окружающих
02 августа 2023, 14:23

Фото: istockphoto.com/Halfpoint

Исследование аналитиков медиахолдинга Rambler&Co выяснили, что 48% россиян считают уместным вопрос о том, сколько зарабатывает человек.
При этом, 39% респондентов отметил, что подобные вопросы являются неэтичнымы, 13% информация о том, сколько зарабатывают другие, неинтересна.

Как передаёт RT, 42% опрошенных сами на вопросы о заработке отвечают уклончиво, 17% не говорят подобную информацию, 29% — говорят правду.

Что касается информации о зарплате коллег по работе, то 46% россиян считает, что сотрудники не должны знать о доходах друг друга, поскольку это портит отношения в коллективе.

Отмечается, что всего в исследовании приняли участие более 138 тыс. интернет-пользователей.

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#общество
#работа
#зарплата
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Владимир Путин вручает госнаграды героям СВО в Кремле
Владимир Путин вручает награды героям СВО в Екатерининском зале Кремля
02 августа 2023, 14:22

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Президент России Владимир Путин проводит церемонию вручения государственных наград героям специальной военной операции в Екатерининском зале Кремля, пишет «РИА Новости».
В списке наград, которые получат сегодня проявившие мужество, героизм и патриотизм граждане России – звание Героя Российской Федерации, Орден за заслуги перед Отечеством разных степеней, Орден почета, Орден Мужества, Орден Пирогова, Орден Дружбы, медали, знаки отличия и почетные звания.  

Такие церемонии российский лидер проводит несколько раз в год, традиционно, в Екатерининском зале Кремля.

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#кремль
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