Маткапитал в 2023 году: сумма, кому положен и на что потратить

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Что такое материнский капиталМатеринский капитал — это одна из форм государственной поддержки семей с детьми, предоставляемая в некоторых странах на уход и воспитание детей. Средства материнского капитала можно использовать на образование и здоровье детей, приобретение или строительство жилья.
Кому положен материнский капиталМатеринский капитал может получить мать, если она родила или усыновила второго, третьего или последующих детей начиная с 1 января 2007 года. Также выплату может получить женщина, которая родила или усыновила первого ребёнка начиная с 1 января 2020 года.
В случае, если у отца или усыновителя тоже нет права на маткапитал, его могут получить несовершеннолетние — или дети до 23 лет, если учатся очно. Если детей несколько, сумму материнского капитала делят между ними поровну. В таких ситуациях право на маткапитал тоже получает кто-то из родителей, а потом оно переходит детям. То есть сертификатом на имя умершей мамы распоряжается ребёнок или кто-то в его интересах.
Размер материнского капитала в 2023 годуВ 2023 году размер маткапитала зависит от того, какой по счёту ребёнок и когда он родился или был усыновлён. С 1 февраля 2023 года размер материнского капитала составляет 586 946,72 рубля. Доплата за второго ребёнка — 188 681,53 рубля. При использовании маткапитала на второго ребёнка в 2023 году, если первый рождён до 2020 года, размер господдержки составит 775 628,25 рубля.
В некоторых регионах выплачивают дополнительный региональный маткапитал при рождении ребёнка. Правила и условия зависят от места жительства.
На что можно потратить маткапитал в 2023 годуЧерез три года со дня рождения или усыновления ребёнка материнский капитал разрешается потратить на любые предусмотренные законом цели, а сразу после рождения — только на некоторые.
Маткапитал на ипотеку: условияСразу после получения материнский капитал можно потратить на ипотеку, в том числе военную. Жильё должно находиться в России. В нём должны быть выделены доли членам семьи с определением размеров по соглашению. Покупателем по договору может быть владелица сертификата, её супруг, а также оба супруга. Сумму по сертификату можно поделить на части и оплатить несколько ипотек. Также сертификатом можно погасить ипотеку мужа или жены, даже оформленную до брака.
Маткапитал для детей-инвалидов: на что потратитьМатеринский капитал можно потратить на товары и услуги для детей-инвалидов. Но в этом случае они должны быть включены в программу реабилитации ребёнка, разработанную врачом. Также вы можете купить всё необходимое на собственные деньги, а потом с обратиться в Социальный фонд для компенсации расходов.
Дошкольное образование: как потратить маткапиталЕсли вы хотите потратить материнский капитал на дошкольное образование детей или присмотр за ними, то важно помнить, что образовательное учреждение должно находиться в России, с государственной аттестацией, аккредитацией и лицензией.
Выплаты из маткапитала: размер и условияЗа счёт средств материнского капитала можно организовать ежемесячную выплату на ребёнка до 3 лет семьям с низким доходом. Выплата назначается на ребёнка, который рождён или усыновлён с 1 января 2018 года. В этом случае Доход в семье на человека за 12 календарных месяцев не должен быть больше двух региональных прожиточных минимумов трудоспособного населения. Подать заявление можно на портале «Госуслуги», в МФЦ или в Социальном фонде России. Выплата назначается на 12 месяцев и выплачивается до исполнения ребёнку 3 лет.
Улучшение жилищных условий с помощью материнского капиталаЕще один способ использования материнского капитала — приобретение или улучшение жилья для вашей семьи. Жилье — это одна из основных потребностей каждого человека, и вложения в это направление помогут обеспечить комфортные условия проживания вашей семье.
Материнский капитал можно использовать на строительство или реконструкцию дома для семьи. Это может быть как строительство нового дома, так и реконструкция уже существующего жилья.
Этими же деньгами можно оплатить и закрыть имеющиеся жилищные кредиты.
Маткапитал на образование детей: как получить деньги и на что потратитьОдним из популярных способов использования материнского капитала считается вложение средств в образование ребёнка. Образовательное учреждение, будь то высшее учебное заведение, частная школа или детский сад, должно находиться в России и иметь лицензию на образовательную деятельность. Можно оплатить любое образование детей в семье при условии, что они не закончили учёбу. Деньги перечисляются в образовательную организацию по договору.
Накопительная пенсия матери по маткапиталуЭтот вариант расходования материнского капитала подойдёт только для матери или усыновительницы. Она может направить маткапитал на формирование своей пенсии. Или использовать для этой цели только часть суммы.
Какие документы нужны для получения материнского капиталаНа портале «Госуслуги» можно найти заявление о выдаче сертификата. Также за ним можно обратиться лично в МФЦ или Социальный фонд. Для получения маткапитала нужно иметь также свидетельства о рождении детей или решение суда об усыновлении, паспорт и СНИЛС матери или того, кто является заявителем. Свидетельство с отметкой о гражданстве ребёнка. В случае. Если маткапитал получает не мать, то необходимо предоставить документы о решении суда о лишении женщины родительских прав или свидетельство о смерти матери.
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