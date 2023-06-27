Маткапитал в РФ будет увеличиваться в ближайшие несколько лет

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РБК сообщает о планах увеличить материнский капитал в следующие 3 года
Размер материнского капитала в 2024 году будет, вероятно, проиндексирован на 5,3% и будет достигать 618,1 тыс. рублей на первого ребенка и 816,7 тыс. рублей на второго, пишет РБК со ссылкой на материалы к бюджету Фонда пенсионного и соцстрахования РФ.
Размер индексации маткапитала будет соответствовать уровню инфляции. В 2025 году планируется увеличить маткапитал до 642,8 тыс. рублей (первый ребёнок) и до 849,4 тыс. рублей (второй ребёнок).
В 2026 году материнский капитал может увеличиться до 668,5 тыс. рублей и до 883,4 тыс. рублей.
Ранее в Госдуме было предложено использовать маткапитал в качестве банковского вклада. В Госдуме предложили разрешить получать дивиденды от неизрасходованных средств маткапитала
Такую инициативу предложила первый зампреда комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, пишут «Известия»,
Размер индексации маткапитала будет соответствовать уровню инфляции. В 2025 году планируется увеличить маткапитал до 642,8 тыс. рублей (первый ребёнок) и до 849,4 тыс. рублей (второй ребёнок).
Ранее в Госдуме было предложено использовать маткапитал в качестве банковского вклада. В Госдуме предложили разрешить получать дивиденды от неизрасходованных средств маткапитала
Такую инициативу предложила первый зампреда комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, пишут «Известия»,
Мария Фирсова