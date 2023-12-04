Матвиенко назвала две причины, по которым можно будет делать аборты в РФ

Фото: сайт Кремля
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России нужно добиться разрешения абортов только по медицинским показаниям и в случае беременности вследствие сексуального насилия, передает РБК.
По словам Матвиенко, в России необходимо повышать эффективность работы, направленной на снижение числа абортов. По данным Росстата, в 2020 году зафиксировано 553 тыс. абортов, что составляет 38,8 прерывания беременности на каждые 100 родов. По итогам 2022 года это число уменьшилось до 506 тыс. Однако спикер заявила, что полностью запрещать аборты не будут.
Она призывала руководствоваться здравым смыслом в обсуждении данного вопроса.
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«Государство по этому пути точно не пойдет». У страны уже есть опыт запрета на прерывание беременности, который закончился печальными последствиями: ростом числа подпольных абортов, женской смертности и т.д.», — сказала Матвиенко.
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Элина Позднякова