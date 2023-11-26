Матвиенко попросила коллег уточнять, если они высказывают личное мнение

Фото: сайт Кремля
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время заседания палаты в среду обратилась к сенаторам с просьбой.
Матвиенко попросила сенаторов во время публичных заявлениях четко разграничивать, где их собственное мнение, а где позиция представителя Совета Федерации. Речь шла о сенаторе от Челябинской области Маргарите Павловой, пишет РИА Новости.
В соцсетях активное обсуждение вызвало высказывания Павловой на тему того, что женщинам нужно ориентироваться на создание семьи, а не на получение высшего образования.
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В соцсетях активное обсуждение вызвало высказывания Павловой на тему того, что женщинам нужно ориентироваться на создание семьи, а не на получение высшего образования.
«Председатель СФ сказала: если вы высказываете свое личное мнение, говорите об этом, но уточняйте, что это вы говорите лично, а не как сенатор. В данном случае позиция одного сенатора ложится тенью на Совет Федерации, который с этой позицией не согласен», - процитировал Матвиенко собеседник агентства.Читайте также:
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Мария Фирсова