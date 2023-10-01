Матвиенко поздравила руководство и жителей Подмосковья с Днём Московской области

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова и всех жителей региона с Днём Московской области. Она назвала Подмосковье стабильным и перспективным регионом с мощным потенциалом и широкими возможностями социально-экономического развития.
«Здесь реализуются масштабные инновационные и инвестиционные проекты, передовые программы в сферах здравоохранения, науки и образования, совершенствуются промышленная и транспортно-логистическая инфраструктуры. Здесь находят всестороннюю поддержку предпринимательские инициативы, особенно нацеленные на открытие импортозамещающих производств», – говорится в поздравлении Матвиенко.Она подчеркнула, что в центре внимания органов государственной власти Московской области – неизменно актуальные для людей вопросы. Во многом благодаря этому регион остаётся одним из самых привлекательных для жизни, лидером по росту численности населения.
«Без сомнения, все позитивные тенденции найдут продолжение, и впереди у Подмосковья ещё немало успехов и достижений. Уверена, что жители области, опираясь на заложенный старшими поколениями надёжный фундамент и славные трудовые традиции, продолжат способствовать укреплению и процветанию своей малой родины», – отметила спикер Совфеда.Она пожелала всем жителям Подмосковья здоровья, счастья и добра.
День рождения Московской области отмечается ежегодно с 2001 года в первое воскресенье октября. Именно в октябре 1781 года императрица Екатерина II подписала указ, которым учредила обновлённую Московскую губернию. А в ХХ веке, с 1 октября 1929 года, согласно постановлению ВЦИК, губерния была преобразована в Центрально-Промышленную область, получившую затем название Московская.
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