Матвиенко предлагает создать в РФ министерство счастья

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает создать в России министерство счастья.
Данное предложение она озвучила во время выступления на марафоне «Знание. Первые» в рамках выставки-форума «Россия».
По её мнению, такое ведомство может рассматривать новые законы и постановления, а потом определять, сделают ли они россиян счастливее.
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«Вот вы знаете, я мечтала, даже предлагала: «Давайте создадим в России министерство счастья», – рассказала Валентина Матвиенко.
«Пока группа поддержки у меня маленькая. Присоединяйтесь, пожалуйста. Я думаю, что придет время, когда мы в России создадим министерство счастья. У вас есть шанс стать министром», – сказала в заключении Валентина Матвиенко.Читайте также:
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Мария Фирсова