Матвиенко предложила давать семьям квартиры при рождении третьего ребёнка

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Российские власти должны обеспечивать семьи квартирами при рождении третьего ребёнка. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний, посвящённых семейной политике и вопросам поддержки рождаемости.
По словам Матвиенко, принятие таких мер поспособствует повышению рождаемости в стране. Семья заранее будет знать, что при рождении третьего ребёнка получит новое жильё, что станет определяющим фактором.
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Анастасия Чинкова