Фото: РИА Новости/Александр Казаков
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от НДФЛ. Об этом она сообщила во время парламентских слушаний на площадке Совфеда на тему повышения рождаемости в России.
Также Матвиенко предложила рассмотреть формирование программы индивидуального строительства и строительства малоэтажных домов, ориентируясь на многодетные семьи.
Кроме того, спикер Совфеда подчеркнула необходимость оказания поддержки гражданам в возрасте 30-40 лет, в том числе и тем, у которых уже есть дети. Она ответила, что у этой категории граждан есть высокий потенциал рождаемости и сейчас они находятся на историческом максимуме.
Вместе с тем, Матвиенко призвала подумать над оказанием поддержки пожилым людям, которые занимаются воспитанием внуков.
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Кроме того, спикер Совфеда подчеркнула необходимость оказания поддержки гражданам в возрасте 30-40 лет, в том числе и тем, у которых уже есть дети. Она ответила, что у этой категории граждан есть высокий потенциал рождаемости и сейчас они находятся на историческом максимуме.
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Анастасия Чинкова