Матвиенко считает, что запреты абортов не решат проблемы

Фото: РИА Новости/Игорь Егоров
Государство не пойдет на запреты и криминализацию в сфере абортов. Необходимо снизить накал риторики.
Об этом сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она призывает снизить накал риторики, а также перевести обсуждение в плоскость здравого смысла. По словам сенатора, она с тревогой следит за дискуссией в обществе по теме абортов.
Ранее в Государственной Думе предложили платить врачам, которые отговорят своих пациенток от аборта. Премировать медиков предлагает заместитель председателя нижней палаты парламента Петр Толстой, пишет «Парламентская газета».
В Госдуме предлагают платить врачам, которые отговорят пациенток от аборта
«Национальное бедствие»: куда приведет борьба с абортами в России, что говорит церковь
Депутат Останина призвала сенаторов не травить врачей по поводу абортов
«Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. И государство по этому пути точно не пойдет», - говорит Валентина Матвиенко.
«Такой нездоровый накал, подогреваемый непродуманными, невзвешенными, порой провокационными заявлениями. Некоторые экзотические предложения даже комментировать не хочется», - сказала Матвиенко.По мнению сенатора, когда женщина встает перед выбором - рожать ребенка или делать аборт – очень важна поддержка близких людей и диалог с врачами.
«Нас очень тревожит, что растет количество бесплодных пар. Часть этой проблемы - в том числе в искусственном прерывании беременности женщин, которые потом не могут стать матерью, несмотря ни на какие новые технологии», - объясняет Матвиенко.По словам Валентины Матвиенко, зачастую из-за бытовой неустроенности женщины делают аборт, о котором потом жалеют.
Ранее в Государственной Думе предложили платить врачам, которые отговорят своих пациенток от аборта. Премировать медиков предлагает заместитель председателя нижней палаты парламента Петр Толстой, пишет «Парламентская газета».
«Пусть врач, который отговорил женщину от аборта, получает премию в 20-30 тысяч рублей. Это будет лучшим стимулом спасти жизни нерожденных детей», — говорит Петр Толстой.Читайте также:
В Госдуме предлагают платить врачам, которые отговорят пациенток от аборта
«Национальное бедствие»: куда приведет борьба с абортами в России, что говорит церковь
Депутат Останина призвала сенаторов не травить врачей по поводу абортов
Мария Фирсова