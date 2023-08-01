Матвиенко: в 2023 году введут 10 детских поликлиник и больниц

Фото: сайт Кремля
Совет Федерации уделяет особенное внимание вопросам детского здравоохранения, а до конца 2023 года в эксплуатацию введут десять детских поликлиник и больниц. Об этом рассказала председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По её словам, Совет Федерации уделяет особое внимание вопросу детского здравоохранения в регионах. Матвиенко уточнила, что в рамках Десятилетия детства идет активная работа по модернизации инфраструктуры детских медицинских учреждений.
Она подчеркнула, что уже в ближайшие годы детские медучреждения будут полностью модернизированы.
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«За эти годы у нас должны быть построены 53 новые больницы, поликлиники для детей, 22 детские больницы (краевые, областные) строятся. В этом году должно быть введено еще десять, и по семи новым мы занимаемся проектированием», - рассказала Матвиенко Путину.
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Элина Позднякова