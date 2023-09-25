Матвиенко: В целом ряде регионов РФ не хватает учебников в школах

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что во многих российских регионах прослеживается острая нехватка учебников в школах. Об этом она рассказала в рамках пленарного заседания.
«Есть сигналы - в целом ряде регионов не хватает учебников. Это такая системная проблема, потому что новые учебники не успели напечатать, не успели поставить, а цены взлетели космические на учебники», - пояснила Матвиенко.
По ее словам, все школы должны быть обеспечены учебниками в полном объеме. А Минпросвещения должно понять, почему сложилась подобная ситуация. Матвиенко также предположила, что пока можно использовать ряд старых учебников. При этом необходимо принимать соответствующие меры по обеспечению нормальных условия для обучения российских детей.
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