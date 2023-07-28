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Матвиенко высказалась об отсрочках от армии после изменения призывного возраста

Спикер Совфеда Матвиенко сообщила, что по отсрочкам от службы в армии ничего не меняется
28 июля 2023, 12:17

Фото: сайт Кремля

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что при установлении новых возрастных границ призывного возраста в России по льготам, отсрочкам от службы ничего не меняется.

Она также заявила, что не видит причин для дискуссий вокруг закона. Служба, как и прежде, длится один год. Те, кто имеет льготы или право на отсрочку, смогут этим воспользоваться, подчеркнула Матвиенко.

Накануне, Совет Федерации одобрил законопроект об увеличении пределов границ призывного возраста с 18 до 30 лет. Также, в рамках принятия поправок, были введены санкции за неявку в военкомат по повестке. В соответствии с законодательством, призывник, который не явился в военный комиссариат по повестке, может быть оштрафован на сумму до 30 тысяч рублей.

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#санкции
#госдума
#льготы
#совет федерации
#военкомат
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Жилой комплекс RIVER HOUSE введен в эксплуатацию
28 июля 2023, 12:57

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Министерство жилищной политики Московской области выдано разрешение девелоперу проекта — СЗ «Риверхаус» на ввод в эксплуатацию жилого комплекса бизнес-класса RIVER HOUSE в Щёлкове.

ЖК «RIVER HOUSE» является современным жилым комплексом бизнес-класса, расположенном на набережной реки Клязьма.

Жилой дом состоит из четырех двадцатиэтажных секций, которые подчеркнуты аркой и вечерней подсветкой фасада. В каждой секции предусмотрено четыре лифта — два пассажирских и два грузопассажирских, один из которых спускается в подземный паркинг. Лобби первого этажа, зона ресепшн и лифтовые холлы отделаны ценными породами камня.

Первый этажи предусмотрены под коммерческую недвижимость.

В комплексе расположились 8 пентхаусов и 382 квартиры разной планировки.

Изюминкой ЖК «RIVER HOUSE» стали лаундж-зоны на крыше дома с панорамным видом. 

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Операторы Системы-112 помогли мужчине, заблудившемуся в лесу
28 июля 2023, 12:40

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

В Единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил житель городского округа Наро-Фоминск, который в процессе сбора грибов заблудился и не смог найти выход из леса. Следом операторам службы спасения поступил звонок от его жены, которая забеспокоилась, что мужа нет дома слишком долго.

Оператор Системы-112 успокоил заявительницу и заверил, что ее мужу уже было направлено СМС с запросом его координат. Данная система работает так, что обратившийся переходит по ссылке, и оператор видит на интерактивной карте его точное местоположение и отправляет необходимые службы для спасения человека, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Спасатели оперативно выехали по координатам и нашли мужчину, благополучно вернулся домой.

При поиске потерявшихся, спасателям оказывают помощь и поддержку в поисках с волонтерскими организациями.

Вызов в единую службу спасения можно осуществить и при отсутствии денежных средств на балансе мобильного телефона, а также при отсутствии SIM-карты в телефоне, при условии, что данное средство связи находится в зоне действия сети операторов связи региона.

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Система-112 Московской области помогает в поиске потерявшихся в лесу.
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#работники
#оператор
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Достигшие 27-летнего возраста не будут призываться на службу в 2024 году
Минобороны: Достигшие 27-летия в 2023 году не будут призываться на срочную службу в 2024 году
28 июля 2023, 12:39

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что достигшие 27 лет в 2023 году, будут направляться в запас и не будут подлежать призыву на срочную службу в 2024 году.
Совет Федерации одобрил законопроект о повышении пределов призывного возраста. В соответствии с новой поправкой, на срочную службу будут призываться россияне с 18 до 30 лет.

Комментируя введенную норму, Панков сообщил, что лица, которые достигли 27 лет в 2023 году, будут направляться в запас и не будут подлежать призыву на срочную службу в 2024 году.

Ранее, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что дискуссии вокруг одобренных сенаторами поправок в закон о военной службе, не обоснованы. По ее словам, льготы и права на отсрочку сохраняются, а служба в армии по прежнему составляет один год. 

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#госдума
#права
#возраст
#служба
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В аэропорту Сочи 13 самолетов не смогли приземлиться из-за непогоды
28 июля 2023, 12:30

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В аэропорту имени Севастьянова в Сочи 13 самолетов не смогли совершить посадку из-за неблагоприятных метеорологических условий. Командиры воздушных судов приняли решение уходить на запасной аэродром в Минеральные Воды.
Как сообщили в департаменте транспорта города-курорта, приземление стало небезопасным из-за плохих погодных условий и усиления ветра. В то же время, в периоды затишья возникали благоприятные «окна», во время которых шесть рейсов сумели совершить безопасную посадку, передает сетевое издание «ЮгоПолис».

В сочинском аэропорту организован оперативный штаб для уменьшения влияния непогоды на работу работу наземных служб. Задействован дополнительный персонал, усилены все подразделения. В зонах ожидания для пассажиров выставлены кулеры с водой. Также аэропорт проинформировал авиакомпании о готовности в случае задержки рейсов предоставить пассажирам дополнительные услуги.

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#аэропорт
#задержки
#услуги
#оперативный штаб
#авиакомпании
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В Подмосковье впервые применят систему дистанционного голосования
28 июля 2023, 12:10

Фото: istockphoto / eakgrunge

В Подмосковье на ближайших выборах будет впервые применена система дистанционного электронного голосования.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Голосование состоится с 8 по 10 сентября.

Проголосовать можно двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.


Жители, которые будут принимать участие в голосовании традиционным способом на избирательном участке, могут найти ближайший ТИК и УИК на официальном сайте Избирательной комиссии Московской области. 

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.

Герой Российской Федерации, космонавт Олег Кононенко рассказал, как будет принимать участие на выборах губернатора в этом году. 
«Сейчас я готовлюсь к своему 5 полету. Стартовый день назначен 15 сентября, а это означает, что 10 сентября я буду находиться в городе Байконур в Казахстане. Поэтому лично посетить избирательный участок я не смогу. В августе у меня медицинская комиссия, экзамены, отъезд, предстартовая подготовка. Поэтому дистанционное электронное голосование лично для меня и я думаю, для всех жителей, будет очень удобно и просто», — рассказал Герой России, космонавт Олег Кононенко.
В случае регистрации на ДЭГ проголосовать на избирательном участке будет невозможно. После участия в электронном голосовании приходить на участок не нужно. Это помогает экономить время и голосовать со смартфона или компьютера, находясь в любом месте.

Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО:  сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени. 

Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. 

Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня. В эти сроки необходимо зайти на «Госуслуги», следуя инструкции, подтвердить свою личность с использованием кода, который поступит в СМС, получить доступ к электронному бюллетеню на специальном портале ДЭГ и проголосовать.

Также в Подмосковье работает система «Мобильный избиратель», которая по предварительному заявлению позволяет проголосовать на участке по месту фактического нахождения.

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Голосование на выборах-2023 сделают максимально удобным для жителей Подмосковья.

Все избирательные участки Подмосковья оснастят системами видеофиксации.
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Нашедшего в Москве миллион рублей мигранта обвинили в краже
В Москве задержан за кражу мужчина, нашедший сверток с 1 млн рублей
28 июля 2023, 12:04

Фото: iStock/blinow61

Сотрудники полиции задержали приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в хищении утерянного свертка с 1 млн рублей в Москве, сообщает МВД РФ.
 В ведомстве пояснили, что мужчина, ​положил на крышу своего автомобиля сверток с деньгами, которые ему были подарены на свадьбу и забыв его, сел в ​машину и уехал.

Сверток с 1 млн рублей нашел проходивший мимо ​приезжий из ближнего зарубежья. ​В пакете мужчина обнаружил денежные средства и скрылся. Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Как выяснилось, мигрант успел потратить на личные нужды 400 тысяч рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

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#уголовное мужчина
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Сенаторы одобрили закон о запрете выезда за границу после вручения повестки
Совфед одобрил закон о запрете на выезд за рубеж после вручения повестки
28 июля 2023, 11:55

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Совет Федерации одобрил закон, который вводит запрет на выезд за границу для гражданина с момента вручения ему повестки.
Отмечается, что запрет выезда вводится в качестве временной меры и при явке в военный комиссариат он будет с гражданина снят.

В соответвсии с поправкой, запрет на выезд будет формироваться в день направления повестки призывнику и будет действовать до его прибытия в военкомат. Также, Совфед одобрил закон о призывном возрасте срочной службы с 18 до 30 лет. Уточняется, что поправка вступит в законную силу с 2024 года.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон об увеличении штрафа за неявку в военкомат по повестке.

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#военкомат
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В Санкт-Петербурге разведут Дворцовый мост под военные композиции в День ВМФ
28 июля 2023, 11:49

Фото: iStock/Anna_Pakutina

В Петербурге состоится шоу «Поющие мосты», посвящённое Дню Военно-морского флота. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Две ночи (с 28 на 29 и с 29 на 30 июля) в Петербурге будут разводить Дворцовый мост. Зрелище будет происходить под музыку ко Дню ВМФ.

Организатор шоу Кирилл Смирнов в беседе с «Петербургским дневником» рассказал, что в плейлист войдут «Танец советских матросов», марш «Кронштадт» и другие известные композиции, исполненные военными оркестрами.

Шоу «Поющие мосты» радует жителей и гостей города с 2016 года. За этот период на мероприятии побывали более 20 млн человек.

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#вмф
#шоу
#санкт-петербург
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Мособлизбирком проводит обучающие мероприятия для участковых избирательных комиссий
28 июля 2023, 11:27

Фото: istockphoto / bizoo_n

С этого года в обучении членов участковых избирательных комиссий используется новый формат. Семинары проходят очно, при этом идет прямая трансляция, что позволяет охватить большее количество членов комиссий.
В процессе обучения участникам подробно рассказывают о преимуществах работы с интерактивным рабочим блокнотом и дают пошаговые инструкции по его использованию. 

Специалисты дают участникам техники работы с манипуляциями, агрессией и провокациями на избирательном участке, а также рассказывают об особенностях мышления и восприятия ситуаций. 
«Спасибо за подобное мероприятие и поддержку. Хорошо, что нам напомнили, что мы молодцы, мы справляемся и у нас есть этот ресурс — интерактивный рабочий блокнот. Это действительно важно. Нам дали такую техническую документацию, которая нам поможет  не оступиться с точки зрения законодательства, не ошибиться и ничего не забыть», — отметила председатель УИК №1179 города Красногорск Ирина Виноградова.
В планах сотрудников Мособлизбиркома проведение еще десяти подобных семинаров, которые охватят все 3928 участковых избирательных комиссий Подмосковья.

Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Голосование состоится с 8 по 10 сентября.

Проголосовать можно двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования. 

Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: после регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос.

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Жители Подмосковья уже могут подать заявку на участие в электронном голосовании.

Мособлизбирком рассказал, как воспользоваться дистанционным электронным голосованием.
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Подмосковье ищет медработников