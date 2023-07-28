Матвиенко высказалась об отсрочках от армии после изменения призывного возраста

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Накануне, Совет Федерации одобрил законопроект об увеличении пределов границ призывного возраста с 18 до 30 лет. Также, в рамках принятия поправок, были введены санкции за неявку в военкомат по повестке. В соответствии с законодательством, призывник, который не явился в военный комиссариат по повестке, может быть оштрафован на сумму до 30 тысяч рублей.
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