McDonald''s выплатит посетителю 800 тысяч долларов за ожог от наггетса

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McDonald''''s, а также компания, владеющая франшизой, должны будут выплатить 800 тысяч долларов семье девочки, которая получила ожог второй степени из-за горячего наггетса. Об этом телеканал CBS NEWS со ссылкой на решение суда присяжных в штате Флорида.
Мама четырехлетней девочки заказала «Хэппи Милл» в ресторане быстрого питания и передала пакет с куриными наггетсами дочери, которая находилась на заднем сидении автомобиля. Один наггетс выпал из коробки и застрял между обивкой сидения и ногой девочки на несколько минут. В результате врачи констатировали у ребенка ожог второй степени, а на бедре остались шрамы.
Присяжные заседатели постановили, что компания должна выплатить семье в общей сложности 800 тысяч долларов за боль, страдания, увечья, душевные муки и потерю способности радоваться жизни. Сумма включает в себя 400 тысяч долларов за травмы, полученные в прошлом, и 400 тысяч за ущерб, который, как считают присяжные, будет причинен в будущем.
Примечательно, что мать девочки сначала требовала с McDonald's 15 миллионов долларов. Впрочем, после оглашения приговора суда она заявила, что вполне довольна решением присяжных.
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Присяжные заседатели постановили, что компания должна выплатить семье в общей сложности 800 тысяч долларов за боль, страдания, увечья, душевные муки и потерю способности радоваться жизни. Сумма включает в себя 400 тысяч долларов за травмы, полученные в прошлом, и 400 тысяч за ущерб, который, как считают присяжные, будет причинен в будущем.
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Александр Бойцов