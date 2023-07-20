Радио1
Главная / Новости / Общество/ McDonald''s выплатит посетителю 800 тысяч долларов за ожог от наггетса

McDonald''s выплатит посетителю 800 тысяч долларов за ожог от наггетса

20 июля 2023, 19:22

Фото: istockphoto/sushi7688

McDonald''''s, а также компания, владеющая франшизой, должны будут выплатить 800 тысяч долларов семье девочки, которая получила ожог второй степени из-за горячего наггетса. Об этом телеканал CBS NEWS со ссылкой на решение суда присяжных в штате Флорида.
Мама четырехлетней девочки заказала «Хэппи Милл» в ресторане быстрого питания и передала пакет с куриными наггетсами дочери, которая находилась на заднем сидении автомобиля. Один наггетс выпал из коробки и застрял между обивкой сидения и ногой девочки на несколько минут. В результате врачи констатировали у ребенка ожог второй степени, а на бедре остались шрамы.

Присяжные заседатели постановили, что компания должна выплатить семье в общей сложности 800 тысяч долларов за боль, страдания, увечья, душевные муки и потерю способности радоваться жизни. Сумма включает в себя 400 тысяч долларов за травмы, полученные в прошлом, и 400 тысяч за ущерб, который, как считают присяжные, будет причинен в будущем.


Примечательно, что мать девочки сначала требовала с McDonald's 15 миллионов долларов. Впрочем, после оглашения приговора суда она заявила, что вполне довольна решением присяжных.

Читайте также:

McDonald''s в США закрывает офисы

Новый McDonald's подал в РФ две заявки на регистрацию логотипов

McDonald's окончательно уходит из России

#McDonald''''s
#наггетс
#ожог
#девочка
#присяжные
#автомобиль
Читайте нас в
Картам UnionPay от «Тинькофф» грозит отключение за границей из-за новых санкций
«Тинькофф» предупредил клиентов о прекращении работы UnionPay за границей
20 июля 2023, 20:02

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Банковские карты «Тинькофф» 20 июля перестанут работать за границей, банк советует снять наличные, об этом сообщили в службе поддержки кредитной организации.
Уточняется, что в России проблем с пользованием картой возникнуть не должно. В каких именно странах держатели карт не смогут осуществлять денежные операции, в настоящее время уточняется.

В службе поддержки посоветовали снять денежные средства с карты, так как она перестанет работать с сегодняшнего дня из-за введенных накануне санкций. 

Читайте также: 

Центробанк выведет карты «Мир» в пять-шесть новых стран уже в 2023 году

«Известия»: Центробанк введет минимальную сумму возмещения по страхованию банковских карт

Расплатившейся чужой банковской картой жительнице Подмосковья грозят шесть лет тюрьмы



#Тиньков
#карты
#банк
#оплата
Читайте нас в
Житель Марий Эл осужден на 19 лет колонии за убийство жены на глазах у малолетней дочери
20 июля 2023, 19:47

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Вынесен приговор в отношении 37-летнего мужчины, совершившего жестокое убийство своей гражданской жены в присутствии их общей малолетней дочери. Он признан виновным по двум статьям: «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и «Угроза убийством»
Как установили следствие и суд, находясь в квартире своей гражданской жены в городе Йошкар-Оле, в состоянии алкогольного опьянения, из ревности, в присутствии малолетней дочери стрелял в пол из травматического пистолета. После этого он в течение нескольких часов избивал ее, прижигал утюгом, пытал оголенными электрическими проводами. В результате женщина скончалась от поражения техническим электричеством. После этого он угрожал дочери убийством, если она кому-нибудь расскажет об увиденном.

Сегодня, 20 июля, приговором суда преступнику назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Читайте также:

«Лискинский стрелок» получил пожизненный срок за убийство семьи

В Санкт-Петербурге супругам дали срок за похищение и убийство человека

Жительница Омской области убила мужа на глазах у шестилетнего сына

#марий эл
#йошкар-ола
#убийство
#жена
#дочь
#провода
#приговор
#суд
Читайте нас в
Песков: Не стоит забывать о заслугах Исинбаевой перед Россией
Песков призвал не забывать о заслугах Исинбаевой перед Россией
20 июля 2023, 19:33

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реакция спортивной общественности на заявления двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой понятна, однако не стоит забывать о ее заслугах перед Россией.
Песков пояснил, что общественность жестко отреагировала на заявления российской спортсменки, однако, не нужно забывать то, что в честь нее неоднократно играл гимн и поднимался российский флаг. Об этом пишет агентство ТАСС. 

По словам спикера Кремля, Исинбаева не критиковала кого-либо и не позволяла себе лишних высказываний, она выполняет свои функции, а то, где она фактически проживает, не имеет значения. 

Напомним, олимпийская чемпионка накануне сообщила, что намерена возобновить свою деятельность в МОК в сентябре. Ее намерения осудила спортивная общественность и ряд государственных должностных лиц. 

Читайте также: 

Песков рассказал об ответе на теракт на Крымском мосту

Песков ответил на вопрос о безопасности туризма в Крыму

Песков рассказал о мерах по защите экономики России от агрессии Запада
#Песков
#Исинбаева
#Россия
#спорт
Читайте нас в
Петербургские полицейские задержали подозреваемого во взрыве в отделении Сбербанка
20 июля 2023, 18:58

Фото: istockphoto/G0d4ather

Оперативниками Санкт-Петербурга задержан подозреваемый во взрыве в отделении Сбербанка на бульваре Трудящихся в Колпинском районе. Мужчине 54 года, в 2000 году он был судим за кражу.
Во время допроса он не признал свою вину и заявил сотрудникам уголовного розыска, что не понимает причину задержания. Однако его сожительница сообщила, что фигурант рассказывал ей о своих намерениях, тогда как она пыталась переубедить его, передает «Фонтанка.ру». 
Напомним, мужчина принес в зону обслуживания отделения Сбербанка трубу, начиненную взрывчаткой, намереваясь подорвать банкомат и извлечь из него кассеты с купюрами. Он поджег фитиль самодельного взрывного устройства и убежал. Однако заряд оказался слабоват: взрывная волна только выбила окна и нанесла незначительные повреждения банкомату.

Читайте также:

Мужчина взорвал отделение Сбербанка в Санкт-Петербурге

Сбербанк предупредил россиян о новом приеме банковских мошенников

В Екатеринбурге произошло ограбление секс-шопа

#сбербанк
#взрыв
#петербург
#подозреваемый
#банкомат
#полицейские
Читайте нас в
В Домодедове по просьбам жителей благоустроят лесопарк Гальчино
20 июля 2023, 18:55

Фото: Минблаго МО

В лесопарке Гальчино в городском округе Домодедово стартовали работы по благоустройству. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
«Лесопарк расположен у деревни Гальчино, поэтому его территорию можно считать уникальным природным двором для местных жителей. Обстановка позволяет создать камерный парк с уютной атмосферой. Здесь необходимо минимальное вмешательство человека, чтобы сохранить красоту места. Мы проводили встречи с жителями по проектированию. Все их пожелания были учтены в концепции», – сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Общая площадь территории благоустройства – 30 га. Предполагается прокладка пешеходных дорожек, установка фонарей освещения на деревянных опорах. 
 
Для занятий спортом оборудуют вело-лыжный маршрут. Будет обустроена входная группа, рядом с которой организуют парковку. 
 
На территории лесопарка расположено два знаковых природных объекта: старый карьер и родник с вытекающим из нег ручьём. Для удобства местных жителей у родника обустроят удобные спусков, лестницы, оборудуют площадки для отдыха, мостики и дорожки из деревянного настила. 
 
Вдоль карьера планируется обустройство смотровых площадок и зон спокойного отдыха с шезлонгами. Для детей установят детскую площадку. Сейчас на территории ведутся подготовительные работы.

Читайте также: 

В Салтыковке на трёх гектарах областной земли благоустроят сквер

Стартовавшее в Луховицах благоустройство Аллеи Славы планируют завершить в сентябре

В Люберцах при участии жителей стартовало благоустройство Томилинского лесопарка

 

 

#Михаил Хайкин
#парк
#Домодедово
#Минблаго МО
#Московская область
#Подмосковье
Читайте нас в
Две дороги проложат к новому образовательному кластеру на базе Технолицея в Истре
20 июля 2023, 18:32

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

К новому образовательному кластеру, который создаётся на базе Технолицея им. В.И. Долгих в Истре, построят две дороги, чтобы учащимся и преподавателям было удобно добираться. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время проверки хода строительства.
«Первую дорогу мы откроем 1 сентября, а в дальнейшем построим ещё одну, с тремя мостами, которая будет идти от Новой Риги. Проектную экспертизу она уже прошла», – отметил губернатор.
1 сентября, на год раньше срока, откроют дорогу со стороны ул. Ленина в селе Павловская Слобода. Её протяжённость составит 3,3 км. Также введут две кольцевые развязки и обустроят три парковки на 1,2 тыс машино-мест. Готовность первого участка – более 60%. 
 
Кроме того, в планах – строительство дороги от федеральной трассы М-9 «Балтия» длиной 4,6 км, трёх мостов через реку Беляну и реконструкция развязки на пересечении с Новорижским шоссе. 
 
Читайте также: 

Конкурс в школу Технолицея им. В.И. Долгих в Истре достиг шести человек на место

Технолицей в Истре откроют досрочно – ко Дню знаний

В Красногорске к началу учебного года откроется новая школа
 

#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Истра
#образование
#обраазовательный кластер
#Технолицей им. В.И. Долгих
#дороги
#строительство
Читайте нас в
В Подмосковье ожидается нашествие опасного насекомого
20 июля 2023, 18:31

Фото: istockphoto

Изменения климата могут привести к распространению в Московской области жука лубоеда. Об этом рассказал эколог, председатель движения «Экосила 50» Анатолий Баташев.
В беседе с изданием «Подмосковье сегодня» эксперт рассказал, что подобное нашествие насекомых на подмосковные леса в последний раз наблюдалось около 15 лет назад, когда большинство старых ельников в регионе уничтожил жук-короед. Тогда с короедом удалось справиться, отметил эколог, но теперь леса может ожидать новая беда — жук лубоед.

В Подмосковье достаточно старых сосновых лесов, которым может угрожать опасность. Климат сейчас активно меняется, а потепление создает комфортные условия для размножения короедов, лубоедов и прочих вредителей. Лубоеды поедают и ослабляют деревья, заражают их бактериями. Они проделывают ходы под корой, от чего сосна болеет и пересыхает.

Анатолий Баташев также напомнил, что сосна — это массивное и сверхтяжелое дерево, рядом с которым надо соблюдать осторожность. Поэтому, если рядом с домом на участке есть высохшая сосна, лучше взять порубочный билет, вызвать специалистов, которые аккуратно его «разберут». Потому что его падение может быть опасным и для дома, и для машины, и для людей.

Читайте также:

В Подмосковье заметили крупных жуков усачей-кожевников

В Подмосковье заметили первых майских жуков

Энтомологи предупредили об активизации в Подмосковье опасных жуков

#эколог
#подмосковье
#жук
#лубоед
#сосна
#климат
Читайте нас в
Конкурс в школу Технолицея им. В.И. Долгих в Истре достиг шести человек на место
20 июля 2023, 18:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В школу Технолицея им. В.И. Долгих в Истре, на базе которого создадут областной инженерно-технический образовательный кластер, до окончания приёма, 14 июля, подали более 3,2 тыс. заявок. Конкурс в школе – шесть человек на место, рассказала директор лицея Екатерина Сизинцева. Ход строительства проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Сейчас ребята проходят тестирование в здании нового детского сада. На первом этапе проверяют знания по русскому и английскому языкам, математике. Второй этап включает психолого-педагогическое собеседование и проектную работу, в зависимости от возраста. 
«Тестирование продлится до 26 августа. В лицее смогут бесплатно учиться ребята, ставшие победителями и призёрами регионального или заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников. Встречаемся с ребятами и родителями, чтобы окончательно принять решение по зачислению на стипендиальную программу», – рассказала Сизинцева.
Школу задумывали как билингвальную, однако появился запрос на изучение китайского языка, и он тоже был добавлен в программу. Из числа носителей набрано 90% педагогического состава из Великобритании, США, Ирландии, Австралии, Колумбии, Аргентины, Южной Африки и Китая. Помимо программирования, робототехники и вычислительных систем, лицеисты будут изучать киберспорт, экономику, менеджмент, информационную безопасность и законодательную базу по ней. Особое внимание – технологиям беспилотникоов, геймификации и прототипированию. 
«Технолицей ждёт ребят, ориентированных на математику, информатику, точные науки. Я составлял вступительные испытания, планировал приёмную кампанию. Раньше жил в Москве, работал в лицее Высшей школы экономики, но городская среда немного надоела. А поскольку появилась возможность работать в Технолицее, переехал в Павловскую Слободу. Здесь чудесная природа, до работы можно дойти пешком», – поделился руководитель кафедры математики Технолицея им. В.И. Долгих Денис Чистяков
Конкурс в детский сад, который планируют ввести уже 30 июля – четыре человека на место. Родители подали 820 заявок. Малыши также проходят психолого-педагогическое тестирование и собеседование по английскому языку.
 
Сегодня штат близок к полному укомплектованию. Всего в лицее будут работать 143 педагога – выпускники престижных вузов.
 
Читайте также: 

Технолицей в Истре откроют досрочно – ко Дню знаний

В Красногорске к началу учебного года откроется новая школа

Воробьёв рассказал о работе подмосковных образовательных кластеров финалистам олимпиады по литературе


 

#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#образование
#Технолицей им. В.И. Долгих
#Истра
#образовательный кластер
#школьники
#детский сад
Читайте нас в
Депутат Нилов прокомментировал заявления Мурашко об абортах
20 июля 2023, 18:15

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложения главы Минздрава Михаила Мурашко об ограничении продажи препаратов для прерывания беременности и запрете на проведение абортов частными клиниками. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Эксперт напомнил, что уже выступал с таким заявлением вместе с коллегой Еленой Мизулиной и другими депутатами ГД «лет десять назад». Тогда они требовали прекращения продажи медикаментов для прерывания беременности, поскольку они ведут к образованию бесплодия у женщин. Каждый такой случай негативно сказывается на демографической ситуации в стране, подчеркнул Нилов в беседе с ОСН.

Кроме того, он вспомнил книгу Владимира Жириновского «Рожать», где представлены тридцать пунктом, соблюдение которых позволит побороться с демографическим кризисом. Одним из предложений политика стало оказание психологической и материальной помощи женщинам, чтобы они были готовы рожать.

Прокомментировал эксперт и проведение абортов в частных клиниках. По его мнению, важно контролировать деятельность таких медицинских организаций. Если они имеют все необходимые лицензии и ответственно подходят к делу, то можно допустить их деятельность, подчеркнул Нилов.

Читайте также:

Мурашко назвал «порочной практикой» стремление женщин строить карьеру и откладывать деторождение

Эксперт ВОЗ Ерофеева обвинила Мурашко в нарушении прав женщин на аборт

Адвокат Айвар призвала освободить женщин от домашних дел, чтобы повысить демографию
#аборт
#демография
#кризис
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников