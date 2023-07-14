МЧС: Челябинск затянуло смогом из‑за пожаров в Свердловской области и ХМАО

В России к 2025 году произойдёт снижение числа работающих пенсионеров с 7,9 млн до 5,6 млн вследствие реформы в этой области.

По данным издания, в связи с проводимыми реформами, число пенсионеров, которые продолжают работать, существенно снизиться.



Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института утверждают, что россияне, вышедшие на пенсию, часто переходят к неформальным видам занятости. Работать в официальном секторе становится для граждан пенсионного возраста нецелесообразно, отмечают эксперты.



Проанализировав данные прошлого года, исследователи зафиксировали снижение соответствующей тенденции. Число работающих пенсионеров снизилось на 600 тысяч человек.





Анастасия Крестьянова