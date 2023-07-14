МЧС: Челябинск затянуло смогом из‑за пожаров в Свердловской области и ХМАО

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Жители нескольких районов Челябинска и других городов региона 14 июля с утра жалуются на сильный запах гари.
Ведомство предупреждает о высокой пожарной опасности в регионе до 17 июля. Местные жители сообщают о сильном смоге и запахе гари. МЧС объясняет такие явления лесными пожарами в Свердловской области. Причиной распространения смога и гари стал сильный ветер. В черте города крупных возгораний нет, заверили в ведомстве.
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Анастасия Крестьянова