Радио1
Главная / Новости / Общество/ МЧС и «Газпром межрегионгаз» будут вместе информировать о безопасном пользовании газом

МЧС и «Газпром межрегионгаз» будут вместе информировать о безопасном пользовании газом

14 ноября 2023, 20:57
Фото: пресс-служба Газпрома

Фото: пресс-служба Газпрома

МЧС России и ООО «Газпром межрегионгаз» подписали в Москве соглашение о взаимодействии, сообщили в пресс-службе Газпрома. В церемонии участвовали глава МЧС Александр Куренков и гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов. К ней в режиме видеосвязи подключились территориальные органы чрезвычайного ведомства и дочерние общества газового концерна.
Документ предусматривает дальнейшую совместную информационно-профилактическую работу с населением. Сотрудники МЧС и специалисты газовых компаний будут разъяснять гражданам правила безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Среди направлений сотрудничества также – разработка и распространение информационных материалов по профилактике нештатных ситуаций, связанных с эксплуатацией газового оборудования, совместные информационные кампании на федеральном и региональном уровнях по пропаганде безопасности жизнедеятельности, совместные просветительские, творческие и другие проекты.

«Благодаря программам развития газоснабжения, газификации и догазификации всё больше жителей России пользуются экологичным, доступным и надёжным источником энергии – природным газом. Чтобы его использование было безопасным, «Газпром межрегионгаз» ведёт системную работу: внедряет «умные счётчики», проводит уроки газовой безопасности для школьников, рейды, рассказывает людям о том, что газ безопасен, если им пользоваться правильно», – сказал Густов.
Он добавил, что совместная работа с МЧС имеет в этом вопросе огромное значение. Важно, чтобы каждый пользующийся газом человек был в безопасности.

Читайте также:

В городском округе Пушкинский отремонтировали пять систем фасадного газопровода

В Подмосковье рассматривают возможность установки системы безопасности от утечек газа

Глава Мособлгаза Баранов рассказал о старте нового проекта
#газпром
#безопасность
#мчс
#газификация
#газоснабжение
Читайте нас в
Жители Московской области скачали более 6,5 тыс выписок из медицинских карт
14 ноября 2023, 21:11

Фото: Фотобанк МО

Жители Подмосковья воспользовались с начала года сервисом получения информации из медицинской карты в электронном виде более 6,5 тыс раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Выписка содержит сведения о состоянии здоровья: протоколы осмотров, диагнозы, результаты анализов и обследований. Если человек прикреплён к подмосковной поликлинике, он может в любое время оформить выписку из своей амбулаторной карты. Сделать это бесплатно можно на региональном портале госуслуг или в мобильном приложении «Добродел», – пояснила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно перейти в «Электронную регистратуру» на регпортале или в раздел «Здоровье» – «Медкарта» в «Доброделе». Для подачи заявления понадобится ввести или подтвердить данные полиса обязательного медицинского страхования. Посещать поликлинику не нужно – информацию предоставят в электронном виде.
 
Читайте также:

В Московской области упростили оформление заявок на протезирование 

Подтверждённые учётные записи на региональном портале госуслуг имеют 77% жителей Подмосковья

Регистрацию питомцев в Московской области перевели в «цифру»


 
#ии
#цифровизация
#госуслуги
#добродел
#здравоохранение
#медицина
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Глава Дубны Тихомиров поручил привести в надлежащий вид общежитие на улице Энтузиастов
14 ноября 2023, 20:06

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Глава Дубны Максим Тихомиров, председатель Совета депутатов городского округа Евгений Углов и члены «Единой России» проверили ход ремонта в общежитии на улице Энтузиастов. Там завершается первый этап работ по замене раковин, плит и светильников в общих помещениях, сообщили в пресс-службе округа.
«Главная проблема – постоянные подтопления и аварийное состояние электропроводки. Это и неудивительно – на протяжении многих лет здесь ничего не делалось. Но мы намерены исправить ситуацию, ведь главное – это комфорт жителей. В следующем году планируем за счёт Фонда капремонта заменить электропроводу, а из средств бюджета отремонтировать душевые модули», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
По его словам, жители также высказали замечания по работе управляющей компании. Среди претензий – некачественная уборка дома и прилегающей территории, неудовлетворительное содержание фасада, балконов и подвала. При проверки выяснилось, что в подвальном помещении образовалось скопление мусора. 
 
Представители УК пообещали в течение 10 дней вывезти мусор и организовать уборку в доме не реже трёх раз в неделю.  Тихомиров также поручил своим заместителям контролировать ситуацию. В конце ноября он проверит, как управляющая компания исполняет обязательства перед жильцами.
 
Читайте также:

Руководство Дубны обсудило проблемы ЖКХ с жильцами домов на Тверской улице

Участница из Дубны вышла в финал конкурса «Женщина-герой»

Руководство Дубны обсудило проблемы ЖКХ с жильцами домов на Тверской улице
#максим тихомиров
#дубна
#ремонт
#управляющая компания
#ук
#общежитие
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Демограф Ракша заявил о сокращении населения России каждые 30 лет
14 ноября 2023, 19:59

Фото: istockphoto.com/Dovapi

Независимый демограф Алексей Ракша заявил, что в перспективе население России будет сокращаться на треть каждые 30 лет.
«Текущий уровень рождаемости – 1,45-1,47 ребёнка на одну женщину – в перспективе означает сокращение населения на треть каждые 30 лет. Для простого воспроизводства населения нужно примерно 207-210 детей на 100 женщин. В худшем случае ещё в этом веке население России может опуститься и до 90 млн, и до 80 млн, если не будет миграции», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Ракша.

Однако, по его мнению, миграция скорее всего будет в нашей стране.

При это, нынешняя демографическая ситуация в России не отличается кардинальным образом от демографических ситуаций развитых стран мира.

Читайте также:

«Уведет страну в Средневековье»: реакция Госдумы на слова сенатора о родах вместо учебы

Волынец предложила наделить медсестёр правом отказа проводить аборт

Адвокат Айвар объяснила, почему женщины не могут стать мамами без высшего образования
#женщины
#население
#демография
#россия
#мир
Читайте нас в
Глава Дмитровского округа Поночевный проверил ход капремонта бассейна «Бриз»
14 ноября 2023, 19:51

Фото: администрация Дмитровского г. о.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный проинспектировал ход работ по капитальному ремонту бассейна «Бриз». Здание старого спортивного объекта становится современным комплексом, где по-прежнему будут заниматься юные спортсмены, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В здании идут монтажные работы, наполовину выполнена гидроизоляция полов, продолжается подготовка чаш бассейна. Ранее были готовы кровля и дренаж, начались инженерные работы, монтаж системы канализации и электроснабжения. Почти завершено утепление фасада. 
«Прогресс в ремонте заметен, в том числе визуально. Фасад закрыт утеплителем, внутри завершаются штукатурные работы. Строительство ведётся по плану. После установки окон и фасадных панелей бассейн приобретет новый вид, предусмотренный проектом», – отметил Поночевный.
Решение о восстановления бассейна было принято по многочисленными просьбам жителей. Спортивное учреждение был построен в 1988 году и устарело морально и технически, а в 2016-м его закрыли. 
 
Капремонт стартовал в начале 2023 года при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. «Бриз» включили в государственную программу Московской области, его обновляют на средства регионального и городского бюджетов. Сумма финансирования превысила 148 млн рублей.
 
Читайте также:

Глава Дмитровского округа Поночевный проверил ход ремонта Дмитровского техникума

В Дмитровском городском округе открыли «Парту героя»

В Дмитрове завершается капремонт медицинского колледжа
#дмитровский городской округ
#илья поночевный
#капремонт
#спорт
#бассейн
#реконструкция
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Аналитик Ульянов заявил о неизбежности утечек номеров
14 ноября 2023, 19:49

Фото: istockphoto.com/May_Chanikran

Руководитель аналитического центра компании Владимир Ульянов заявил, что избежать утечек личных мобильных номеров из базы и попадания их мошенникам фактически невозможно в современном мире.
«Сделать так, чтобы номер телефона никуда не попадал – невозможно. Как вариант, можно завести номер, который нигде не будет использоваться. Но какой смысл в таком номере. Когда мы приходим в любую организацию и заполняем какую-то анкету, мы всегда указываем номер. Информация так или иначе конвертируется в электронную базу данных. А дальше большой вопрос – каким образом эта база будет обрабатываться, будет ли она должным образом защищена или нет», – разъяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Ульянов.

При этом, он отметил, что защитить свой номер, например, от спама, можно с помощью специальных сервисов и приложений как платных, так и бесплатных.

Читайте также:

IT-эксперт Избаенков: Мошенники придумали новые схемы обмана с ИИ

Юрист Лисов объяснил, чем опасен перевод на карту «денег из ниоткуда»

IT-эксперт Анисимова: Антиспам распознаёт около 100 млн писем со спамом в сутки
#мошенники
#it
#информация
#база
#кибербезопасность
Читайте нас в
На станции Уваровка начали строить безопасный пешеходный переход
14 ноября 2023, 19:29

Фото: телеграм-канал Дениса Мордвинцева

На станции Уваровка в Можайском городском округе появится новый наземный пешеходный переход. Об этом сообщил глава муниципалитета Денис Мордвинцев.
«Уже установлены ограждения вдоль железнодорожных путей со стороны ул. 1-я Ленинградской; обустроены накопительные площадки; уложен противоскользящий настил; проведена асфальтировка подходов», – написал Мордвинцев в своём телеграм-канале. 
По его словам, до конца года планируется установить средства звуковой и световой сигнализации, дополнительное освещение, пандусы и тактильные указатели.   Как отметил глава округа, современный пешеходный переход станет первым в своем роде на его территории. Он должен обезопасить невнимательных пешеходов при переходе путей.
 
Читайте также:

Подмосковные спортсмены стали призёрами соревнований по спортивной аэробике

В Можайске откроется выставка «Первый историограф государства Российского»

80 новых светофоров установили на дорогах Московской области
#можайск
#железная дорога
#переход
#пешеход
#безопасность
#станции
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Роспатент признал Петербург кулинарной столицей России
14 ноября 2023, 19:25

Фото: istockphoto.com/Stasya Yakovleva

Санкт-Петербург признан официальной культурной столицей России Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом).
«Только у нас есть книга исторических рецептов Радецкого, которая считается кулинарной библией для всех современных поваров. При этом Петербург входит в список креативных городов ЮНЕСКО именно по кулинарии, а наши шефы продолжают развивать кулинарное искусство», – приводит «Петербургский дневник» слова первого зампреда Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, руководителя проекта «Петербургская кухня» Сергея Маркова.

Он подчеркнул, что Северная столица достойна присвоенного ей звания как никто другой.

Читайте также:

Перечислены регионы-лидеры зимнего туризма в России

Исследование: В Новосибирской области чаще всего происходят форс-мажоры с авто

Столицей газомоторного топлива РФ объявлен Петербург
 
#искусство
#петербург
#кулинария
#столица
#россия
Читайте нас в
Сотрудники администрации Дубны обсудили проблемы ЖКХ с жильцами домов на Тверской улице
14 ноября 2023, 18:33

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров обсудил актуальные вопросы ЖКХ на встрече сотрудников городской администрации с жильцами домов №6 и 6а по улице Тверской.
«Обсуждали новую кровлю, предстоящую замену лифтового оборудования по программе капремонта, борьбу с тараканами, вывоз мусора и другие проблемы. Основой проблемой обозначена нехватка парковочных мест во дворе. Найти выход сложно. Надо уменьшать территорию детской площадки и жертвовать газонами по решению собрания собственников жилья или оставлять машины не во дворе, а в парковочных карманах на улице», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
По его словам, сотрудники администрации также договорились с представителями управляющей компании скорректировать график работы дворника в зимний период. Также наметили планы по асфальтированию.
 
Читайте также:

Сотрудников органов внутренних дел Дубны наградили за успехи в службе

На форуме «Здравоохранение в Дубне» обсудили проблемы медобслуживания

Более 80 дубненцев получили значки за сдачу нормативов ГТО
#максим тихомиров
#дубна
#жкх
#администрация
#парковки
#реновация
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Синоптик Ильин: Москвичей ожидает снег
14 ноября 2023, 18:20

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Синоптик Александр Ильин заявил, что уже завтра, 15 ноября, вечером в Москве выпадет снег.
«В среду, 15 ноября, в дневные часы воздух прогреется до 2-4°C тепла, а ночью температура опустится до нуля. Вечером начнется снег с дождём, местами ожидается гололедица. В четверг продолжит идти снег, а вот морозы усилятся. 16 ноября температура днём будет от нуля до 2°C тепла. В ночные часы подморозит, температура опустится до -1°C», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

К концу недели, по словам синоптика, в городе могут установиться чувствительные морозы.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что в столичном регионе переход среднесуточной температуры через 0°C возможен в четверг.

Читайте также:

Стало известно, когда в Москве наступит зима

В Москве в пятницу наступит метеорологическая зима, сообщил синоптик Тишковец

Небольшой кусочек солнца: синоптик рассказал о погоде на неделе в Москве
#снег
#температура
#морозы
#москва
#погода
Читайте нас в
Достижения.рф