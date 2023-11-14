МЧС и «Газпром межрегионгаз» будут вместе информировать о безопасном пользовании газом

Фото: пресс-служба Газпрома
МЧС России и ООО «Газпром межрегионгаз» подписали в Москве соглашение о взаимодействии, сообщили в пресс-службе Газпрома. В церемонии участвовали глава МЧС Александр Куренков и гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов. К ней в режиме видеосвязи подключились территориальные органы чрезвычайного ведомства и дочерние общества газового концерна.
Документ предусматривает дальнейшую совместную информационно-профилактическую работу с населением. Сотрудники МЧС и специалисты газовых компаний будут разъяснять гражданам правила безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Среди направлений сотрудничества также – разработка и распространение информационных материалов по профилактике нештатных ситуаций, связанных с эксплуатацией газового оборудования, совместные информационные кампании на федеральном и региональном уровнях по пропаганде безопасности жизнедеятельности, совместные просветительские, творческие и другие проекты.
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Среди направлений сотрудничества также – разработка и распространение информационных материалов по профилактике нештатных ситуаций, связанных с эксплуатацией газового оборудования, совместные информационные кампании на федеральном и региональном уровнях по пропаганде безопасности жизнедеятельности, совместные просветительские, творческие и другие проекты.
«Благодаря программам развития газоснабжения, газификации и догазификации всё больше жителей России пользуются экологичным, доступным и надёжным источником энергии – природным газом. Чтобы его использование было безопасным, «Газпром межрегионгаз» ведёт системную работу: внедряет «умные счётчики», проводит уроки газовой безопасности для школьников, рейды, рассказывает людям о том, что газ безопасен, если им пользоваться правильно», – сказал Густов.Он добавил, что совместная работа с МЧС имеет в этом вопросе огромное значение. Важно, чтобы каждый пользующийся газом человек был в безопасности.
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Лора Луганская