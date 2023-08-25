МЧС и ВШЭ создали программу обучения психологов для работы с участниками СВО и их семьями

Фото: пресс-служба ЦЭПП МЧС РФ
ФГБУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России» и «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» представили уникальную программу обучения психологов для работы с участниками СВО и их семьями. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе ЦЭПП МЧС России.
Помимо профессиональных психологов, обучение по программе «Теория и практика психологической помощи при последствиях травматического и хронического стресса» смогут пройти социальные и медицинские работники, добровольцы-волонтёры, сотрудники органов администрации и госструктур, добавила директор Центра Юлия Шойгу.
Обучающимся будет предоставлен доступ к электронным ресурсам и библиотекам НИУ ВШЭ и ЦЭПП МЧС России. Также преимуществом программы является удобный модульный формат. Каждый модуль – это отдельный образовательный продукт, который слушатели могут освоить за 16-24 часа и получить сертификат о повышении квалификации. Полная программа составит 280-300 часов, после неё слушатели получают уже диплом о профессиональной переподготовке.
Среди модулей программы представлены: «Оказание психологической помощи при острых стрессовых реакциях», «Психологическая помощь при переживаниях утраты», «Психологическая помощь детям при хроническом и травматическом стрессе» и другие.
Кроме того, слушатели могут выбрать наиболее удобную форму обучения: заочную, гибридную (очно-заочную) или очную.
В качестве лекторов выступят ведущие специалисты МЧС России. А все учебные материалы созданы с учётом современных достижений в областях науки и практики.
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Обучающимся будет предоставлен доступ к электронным ресурсам и библиотекам НИУ ВШЭ и ЦЭПП МЧС России. Также преимуществом программы является удобный модульный формат. Каждый модуль – это отдельный образовательный продукт, который слушатели могут освоить за 16-24 часа и получить сертификат о повышении квалификации. Полная программа составит 280-300 часов, после неё слушатели получают уже диплом о профессиональной переподготовке.
Кроме того, слушатели могут выбрать наиболее удобную форму обучения: заочную, гибридную (очно-заочную) или очную.
В качестве лекторов выступят ведущие специалисты МЧС России. А все учебные материалы созданы с учётом современных достижений в областях науки и практики.
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Анастасия Чинкова