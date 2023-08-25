МЧС и ВШЭ создали программу обучения психологов для работы с участниками СВО и их семьями

ФГБУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России» и «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» представили уникальную программу обучения психологов для работы с участниками СВО и их семьями. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе ЦЭПП МЧС России.