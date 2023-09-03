МЧС: ливни, выход рек из берегов и смерчи прогнозируются в Сочи до 4 сентября

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявили о том, что в Сочи до понедельника, 4 сентября, прогнозируются ливни, подъем уровня воды в реках и смерчи над морем.
Отмечается, что в Сочи объявлено штормовое предупреждение. В МЧС добавили, что с дождями существует вероятность возникновения оползня. Над акваторией от Магри до Веселого могут образовываться смерчи.
По информации РИА Новости, на данный момент в городе пасмурная погода, идёт небольшой дождь.
Ранее сообщалось, что в начале сентября в Приморском крае может снова резко ухудшиться погода из-за тайфуна «Саола», формирующегося над Тихим океаном.
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По информации РИА Новости, на данный момент в городе пасмурная погода, идёт небольшой дождь.
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Екатерина Коршунова