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МЧС: ливни, выход рек из берегов и смерчи прогнозируются в Сочи до 4 сентября

03 сентября 2023, 12:25
Фото: iStock/Francis Lavigne-Theriault

Фото: iStock/Francis Lavigne-Theriault

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявили о том, что в Сочи до понедельника, 4 сентября, прогнозируются ливни, подъем уровня воды в реках и смерчи над морем.
Отмечается, что в Сочи объявлено штормовое предупреждение. В МЧС добавили, что с дождями существует вероятность возникновения оползня. Над акваторией от Магри до Веселого могут образовываться смерчи.

По информации РИА Новости, на данный момент в городе пасмурная погода, идёт небольшой дождь.


Ранее сообщалось, что в начале сентября в Приморском крае может снова резко ухудшиться погода из-за тайфуна «Саола», формирующегося над Тихим океаном.

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В Приморье спасли медведя, который застрял головой в бидоне
03 сентября 2023, 12:01

Фото: istockphoto/fotoslavt

В Приморье сотрудники охотнадзора спасли медведя, застрявшего головой в бидоне.
РЕН ТВ пишет, что медведя отловили и освободили ещё 1 сентября. 
 
В конце августа местные жители сообщили, что видели медведя, голова которого застряла в бидоне. Зверя заметили на дороге недалеко от села Барабаш. Любопытный медведь засунул голову в бидон, но  избавиться от него уже не смог.

Специалисты охотнадзора пришли на помощь лесному жителю, а потом отпустили его в лес. Сообщалось, что поисками медведя занимались специалисты при помощи сотрудников национального парка «Земля леопарда».

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#животные
#животное
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Премьер-министр Франции Борн пообещала ввести запрет на одноразовые электронные сигареты
03 сентября 2023, 12:00

Фото: iStock/Igor Ilkov

Премьер-министр Франции Элизабет Борн пообещала ввести запрет на одноразовые электронные сигареты, передает телеканал RTL.
По словам Борн, планируется представить новый план по борьбе с зависимостью от табака, согласно которому будет введен запрет на одноразовые электронные сигареты. Она также добавила, что эти устройства «формируют плохие привычки у молодежи».

Напомним, правительство Российской Федерации получило право устанавливать минимальные цены на одноразовые устройства для вейпинга с жидкостями, стики, бестабачные смеси для кальянов и сами жидкости, предназначенные для электронных средств доставки никотина

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#право
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РБК: Как расследуют катастрофу самолета Евгения Пригожина
03 сентября 2023, 11:48

Фото: iStock/Diy1

Спустя несколько часов после сообщения о падении самолета Евгения Пригожина в Росавиации заявили, что расследованием займётся специально созданная комиссия, которая уже начала свою работу. Следственный комитет также заявил о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает РБК.
Сообщается, что расследование авиакатастрофы самолета Пригожина передали следователю по особо важным делам Ивану Сибуле. Как стало известно, МАК не будет участвовать в расследовании трагедии.

Напомним, СК РФ подтвердил гибель Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области, основываясь на результатах экспертиз. Основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Следственный комитет России сообщил, что личности всех 10 погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, который заявлен в полётном листе.

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#гибель
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#вагнер
#чвк
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В России временно закрытым аэропортам выделят миллиарды рублей в качестве помощи
03 сентября 2023, 10:58

Фото: iStock/skyNext

Кабинет министров России выделил более 2,6 млрд рублей в качестве поддержки аэропортам, которые расположены в центральной и южной частях страны.
Об этом заявляется в официальном Telegram-канале правительства. Дополнительное финансирование полагается воздушным гаваням в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Также поддержку планируют оказать аэропортам в Курске, Воронеже, Симферополе, Липецке, а также Белгороде, Брянске, Анапе, Элисте и Геленджике. В прошлом году данные аэропорты оказались вынуждены приостановить обслуживание гражданских рейсов.
 
«Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов», —сказано в сообщении.
В мае 2023 года кабинет министров выделил  2,5 млрд рублей на аналогичные цели. Михаил Мишустин заявил, что с помощью данных средств временно закрытые аэропорты смогут оплатить проценты по инфраструктурным кредитам.
 
Ограничении полетов гражданских лайнеров на юге и в центре России было введено после начала СВО на Украине.

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#россия
#аэропорт
#самолет
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В Москве на стройке обнаружили древний клад
03 сентября 2023, 10:46

Фото: istockphoto/Mariana-Rusanovschi

Во время археологических работ на месте стройки делюкс-квартала в Замоскворечье учёные нашли клад — монеты XV–XVI веков эпохи Ивана Грозного и его предков.
«Известия» пишут, что всего было зафиксировано более 700 находок. С XIV века на современной Большой Татарской располагалась Татарская слобода, где жили выходцы из Золотой Орды, купцы и ремесленники. С XV века там фиксировались остатки жилых построек.

Клад, который обнаружили учёные, состоит из московских медных монет эпохи Ивана III Великого, Василия III, Ивана IV Грозного (XV–XVI). Монеты чеканили в Великом княжестве Московском и других землях. Образцом для них был ордынский пул — мелкая медная монета. Найденные монеты представляют историческую ценность.

Также археологи обнаружили набор посуды второй половины XVIII века производителя, который известен и сегодня — Villeroy & Boch. 

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#клад
#стройки
#строители
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Умер актер из фильма «Солнцепек» Кирилл Ильин
03 сентября 2023, 10:37

Фото: iStock/jorgeantonio

Актер Кирилл Ильин, который исполнил роль Антрацита в военной драме Максима Бриуса и Михаила Вассербаума о Донбассе «Солнцепек», умер на 33-м году жизни. Об этом говорится на сайте kino-teatr.ru.
Причины смерти Ильина не сообщаются. Отмечается, что артист скончался еще 24 августа.

Артист работал художественным руководителем театра-студии «Мысль» в Севастополе. Ильин сыграл роли в сериалах «Морские дьяволы. Рубежи Родины», «Закрытый сезон», «Хороший день».

Напомним, не стало знаменитого оперного певца, солиста Большого театра Максима Пастера. 47-летний артист скончался в Махачкале. 

С 2013 года Максим Пастер преподавал в Российской академии театрального искусства на кафедре вокального искусства. Пастер был лауреатом множества международных конкурсов, обладателем различных наград и премий. 

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#актриса
#артист
#смерть
#театр
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В США за истязание детей арестовали ведущую блога о семейном счастье Руби Франки
03 сентября 2023, 10:35

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В штате Юта по обвинению в истязании детей арестовали Руби Франки, ведущую популярный в Америке блог о семейном счастье и воспитании детей.
NBC News пишет, что мать шестерых детей Руби Франки была арестована после того, как в полицию обратился один из соседей. Он заявил, что женщина постоянно истязает своих детей и морит их голодом.

Во время обыска правоохранители обнаружили двоих истощённых подростков, один из которых был связан скотчем. Ещё четверых несовершеннолетних детей изъяли из семьи и передали социальным службам. Блогерше предъявили обвинение в жестоком обращении с детьми при отягчающих обстоятельствах.

Руби Франки является автором популярного блога на YouTube, где рассказывает о семейных ценностях и методах воспитания детей. 

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#блогер
#дети
#семья
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Эколог Токарев рассказал, что ждёт Байкал через 100 лет
03 сентября 2023, 08:59

Фото: istockphoto.com/znm

Экологическая ситуация на озере Байкал продолжает ухудшаться. В будущем там, возможно, понизится уровень воды.
Об этом «Газете.Ru» сообщил эколог, руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев.
 
«Ситуация на Байкале с каждым годом меняется и не в лучшую сторону. Деятельность человека может сильно повлиять на качество воды. Возможно понижение уровня воды, обмеление некоторых участков. Это может сказаться на эрозии почвы, на рыболовном промысле»,-рассказал Максим Токарев.
По словам ученого, если всё оставить как есть, то возникнет угроза распространения вредоносной водоросли спирогиры, а также появится угроза исчезновения эндемичных животных и растений. Наибольший вред Байкалу в данный момент наносят дикий туризм, отсутствие достаточного количества очистных сооружений и браконьерство.
 
«От большинства диких туристических стоянок остаются вырубленные деревья с разбросанными отходами. Одна из основных проблем — нехватка очистных сооружений для переработки жидких отходов от частных домов, гостиниц и предприятий на всём побережье озера; систематические выбросы с водных судов. Стихийное браконьерство приводит к тому, что рыба меняет свое нерестовое место. Нарушается природный баланс», — сообщил эколог Токарев.
Решать эти проблему нужно путём улучшения туристической инфраструктуры, внедрением единых правил для бизнеса и населения.
 
В первое воскресенье сентября отмечается День озера Байкал.

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#природа
#экология
#россия
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Риелтор Некрасова рассказала об условиях для одобрения ипотеки
03 сентября 2023, 08:36

Фото: istockphoto/Auris

Важным условием для одобрения ипотеки является срок работы на одном месте.
Об этом рассказала в беседе с «Мослентой» эксперт по инвестициям в недвижимость, риелтор Анастасия Некрасова.
 
«Для банка важна стабильная занятость заёмщика. Требования к сроку зависят от банка, но если вы работаете на одном месте не менее 2-3 лет, это является фактором, повышающим шансы на получение ипотеки», — объяснила Анастасия Некрасова.
Также для банков имеет значение и доход заёмщика. Рассчитывать на одобрение ипотеки могут люди, чей ежемесячный платеж не будет превышать 30-40% от ежемесячного дохода.
 
Оформляя ипотеку, нужно рассчитать ежемесячный доход: сложить зарплату, подработку, деньги от сдачи квартиры в наём и прочие источники. Потом вычесть из данной суммы все ежемесячные расходы. Если есть открытые кредитные карты, то при расчёте платежеспособности из дохода клиента банк вычтет 10% от лимита кредитной карты, даже в том случае, если она не используется.
 
«Хорошая кредитная история —важный критерий для гарантированного получения ипотеки. Если вы не пропускали кредитные платежи, значит имеете высокий кредитный рейтинг. Можно рассчитывать на ипотеку с более выгодными условиями. Кредитный рейтинг оценивается по шкале от 1 до 999 баллов. Высокий начинается от 800 баллов», — рассказала Анастасия Некрасова.
Перед подачей заявки на ипотеку есть смысл оплатить долги по налогам, коммунальным платежам, штрафам и алиментам.

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#квартира
#ипотека
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