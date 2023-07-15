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МЧС объяснило, что делать при возгорании электросамоката

15 июля 2023, 05:50

Фото: iStock/Kathrine_Andi

Литий-ионный аккумулятор, за счет которого передвигается электросамокат, при возгорании лучше всего тушить водой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Специалист ведомства отметил,что любое повреждение аккумулятора чревато самовозгоранием, и чтобы этого избежать, нужно действовать быстро. А лучший способ это сделать — это полностью погрузить батарею в воду.

Заряжать же такие аккумуляторы нужно в прохладном месте, при этом обращаясь с ними крайне осторожно.


Российское Министерство промышленности и торговли разрабатывает требования для обязательной сертификации электросамокатов. По мнению авторов инициативы, введение такой сертификации позволит производить качественную технику и обеспечит безопасность для пешеходов и автомобилистов.

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#МЧС РФ
#советы
#возгорания
#электросамокаты
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Суд на Украине арестовал наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла
15 июля 2023, 03:51

Фото: РИА Новости/Стрингер

Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения митрополиту Украинской православной церкви и наместнику Киево-Печерской лавры Павлу (Лебедю) и до 14 августа отправил его в СИЗО из-под домашнего ареста. Об этом 14 июля сообщило украинское новостное агентство УНИАН.
Альтернативой содержанию под стражей могла стать выплата залога в размере 33 млн гривен ($898,6 тыс.), однако таких денег, по словам митрополита, у него нет.

«Судья действовала под давлением людей, которые в этом заинтересованы. Дальше дело моих адвокатов. Я ни на кого не обижаюсь, только передаю, что господь воздаст им по сегодняшним делам», — отреагировал на приговор митрополит.

В январе 2023 года против Лебедя возбудили уголовное дело, обвинив его в «нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений» из-за того, что он назвал главу Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания «сущим бесом и самосвятом» и обвинил украинские власти в гонениях на УПЦ. Прокуратура также считает, что с начала российской военной операции на Украине 24 февраля 2022 года митрополит Павел «решил оправдывать [действия России], будучи наместником Киево-Печерской лавры, путем общения с прихожанами монастыря» (цитата по РБК). 

Оба состава преступления, вменяемые митрополиту, предусматривают до восьми лет тюремного заключения вкупе с конфискацией имущества.

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#митрополит Павел
#Киево-Печерская Лавра
#Киев
#суды
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«Ъ»: Российские таксопарки наращивают число китайских автомобилей
15 июля 2023, 02:51

Фото: iStock/Konstantin_Aksenov

Значительный рост импорта легковых автомобилей из КНР привел к тому, что таких машин становится все больше и больше в отечественных таксопарках, сообщает «Коммерсантъ»
По сведениям издания, текущий показатель числа таких машин оценивается в 30%, а по итогам 2023 года может вырасти до 40–45%. Наибольшей популярностью пользуются такие китайские марки, как Chery, Geely, Haval и JAC.

Таксопарки испытывают нехватку новых машин, и именно китайские автомобили позволяют сократить дефицит в высоком тарифном сегменте, даже несмотря на то, что некоторые пассажиры скептически относятся к их безопасности и комфорту.

В ходе выставки «Иннопром-2023» вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании «АвтоВАЗ» Сергей Громак заявил, что производство такси в России должно быть локализовано. «Это могут быть разные бренды — китайские, корейские, российские, но машина должна производиться на территории РФ и иметь определенный уровень локализации», — пояснил он.

В мае 2023 года поставляемые в Россию китайские автомашины заняли 75,2 процента всего автомобильного рынка России. В абсолютных цифрах это составит более 51 тыс. автомобилей. При этом это данные именно об импорте, то есть о машинах, которые ввезены на территорию РФ. Что касается количества проданных в итоге машин, оно тоже выросло, но чуть меньше — на 46 процентов.

В целом, китайские компании крайне активно занимают рынок, с которого после начала СВО на Украине массово ушли американские, европейские, японские и южнокорейские автопроизводители. Так, доля авто из Южной Кореи снизилась до 0,9 процента, а из Японии — до 0,5 процента. Машины из США и Европы заняли в совокупности чуть менее двух процентов.

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#такси
#Китай
#автомобили
#таксопарки
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Daily Star: Жители Индии начали поклоняться подростку, который обладает 60-сантиметровым хвостом
15 июля 2023, 02:26

Фото: iStock/Satish_Parashar

В Индии жители одного из местных штатов начали поклоняться подростку по имени Сурреш, который обладает 60-сантиметровым хвостом, и считать его божеством. Об этом пишет Daily Star.
«Хвост» 14-летнего Сурреша полностью состоит из волос и растет прямо из крестца. Волосы при этом настолько длинные, что мальчику приходится заплетать их в косу. 

Наличие рудимента позволило местным жителям сравнивать Сурреша с героем национального индуистского эпоса «Рамаяна» — царем обезьян Хануманом. Когда мальчику было пять лет, отец попытался отрезать «хвост», однако после этого Сурреш внезапно заболел. Семья решила, что это знак свыше, и больше не предпринимала попыток избавить ребенка от растущих на крестце волос.

При этом сам Сурреш никаким божеством себя не считает, а наличие волос доставляет ему одни лишь неудобства: ему больно вставать или садиться, неудобно сидеть и лежать, мальчик не может носить ту одежду, которая ему нравится.

Врачи полагают, что наличие волос в столь непривычном для этого месте — это генетическая мутация, которую могла вызвать нехватка питательных веществ в организме матери мальчика, когда та была им беременна.

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#Индия
#дети
#культ
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С субботы у метро «Котельники» изменится место посадки на подмосковные автобусы
14 июля 2023, 22:38

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Место посадки пассажиров 15 автобусных маршрутов, следующих от метро «Котельники», в города Подмосковья, изменятся с 15 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
Семь новых остановочных павильонов установили на дублёре Новорязанского шоссе в 130 м от выхода №2 станции метро Котельники. До этого автобусы отходили от остановки у выхода №5. 
 
Изменения коснутся маршрутов №325к, 327к, 376к, 328к, 369к, 332к, 313к, 333к, 318к, 331к, 460к, 978к, 402к, 403к и 358к. Несколько дней волонтёры будут помогать пассажирам с посадкой на нужный маршрут.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#автобусы
#маршрут
#остановки
#общественный транспорт
#метро Котельники
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Подмосковный Комлесхоз напомнил грибникам правила безопасной «тихой охоты»
14 июля 2023, 22:28

Фото: Комлесхоз МО

Отправляясь в подмосковные леса за грибами, важно помнить об основных правилах безопасности. В летний сезон растёт число лесных пожаров и заблудившихся людей, заявили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Не забудьте сообщить родным, куда именно вы пойдёте и когда планируете вернуться. Проверьте зарядку мобильного телефона, возьмите воду и необходимые лекарства. Запоминайте дорогу, по которой идёте, и приметные ориентиры на пути», – отметили в Комлесхозе региона.
Там добавили, что на этой неделе за пять рабочих дней система оперативного управления и средствами тушения лесных пожаров зафиксировала 237 подтверждённых пожароопасных объектов. Получено 55 сообщений о заблудившихся в лесу людях.
 
В ведомстве подчеркнули, что сейчас в подмосковных лесах можно встретить подберёзовики, подосиновики, лисички, маслята и белые грибы.

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#Комлесхоз МО
#лес
#грибы
#грибники
#безопасность
#Московская область
#Подмосковье
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Дочь Элвиса Пресли скончалась из-за операции для похудения
14 июля 2023, 22:18

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Причиной смерти единственной дочери Элвиса Пресли, 54-летней Лизы Мари стали осложнения после бариатрической операции.
Об этом сообщает AP со ссылкой на отчет судмедэксперта округа Лос-Анджелес. Лиза-Мари Пресли скончалась 12 января, но официальная причина смерти стала известна только сейчас.
 
У певицы  остановилось сердце. Она была госпитализирована в отделение интенсивной терапии и подключена к аппарату жизнеобеспечения, но спасти артистку не удалось.
 
Экспертиза показала, что смерть наступила из-за последствий непроходимости тонкого кишечника, возникших после бариатрической операции (хирургического вмешательства для снижения веса). Операцию провели за несколько дней до смерти, после неё Лиза-Мари жаловалась на боли в животе.
 
Певица Лиза-Мари Пресли была замужем за музыкантом Дэнни Кио, Майклом Джексоном, актером Николасом Кейджем и продюсером Майклом Локвудом.

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#Лиза-Мари Пресли
#певицы
#операция
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Число поездок подмосковных пассажиров по социальным картам увеличилось за год на 15%
14 июля 2023, 22:03

Фото: Минтранс МО

Пассажиры Московской области с начала года совершили более 190 млн поездок по социальным картам. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«На маршрутах региона было совершено около 165 млн поездок с помощью социальных карт жителя Подмосковья и более 25 млн - по картам москвича. Чаще всего такими картами пользуются пенсионеры, ветераны труда и жители предпенсионного возраста. Они добираются до медицинских организаций, госучреждений, до метро и железнодорожных станций», – отметили в министерстве. 
Льготы по социальной карте жителей Подмосковья действуют на всех городских, пригородных и междугородних маршрутах общественного транспорта. В автобусах также доступна оплата проезда транспортными картами «Стрелка», «Тройка» и банковскими картами.
 
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#Минтранс МО
#социальные карты
#поездки
#Московская область
#Подмосковье
#транспорт
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Зампред подмосковного правительства Кротова покинула пост
14 июля 2023, 21:54

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Зампредседателя правительства Московской области Анна Кротова ушла с этого поста по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
«Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил зампреда за многолетнюю добросовестную работу. Он отметил, что под её руководством удалось многое сделать на благо региона, реализовать большое количество важных для жителей проектов», – говорится в сообщении. 
Кротова награждена орденом «За заслуги перед Московской областью» II степени. Отмечается, что она удостоена этого ордена за значительный вклад в развитие транспортной отрасли и организацию управления государственным имущественным комплексом. 

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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Анна Кротова
#транспорт
#зампред
#правительство
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В Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности из-за тумана
14 июля 2023, 21:33

Фото: iStock/Elena Koroleva

В Московском регионе из-за надвигающегося тумана объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Отмечается, что предупреждение действует для Москвы и Московской области.

«Желтый» уровень опасности действителен с 21:00 пятницы, 14 июля, до 9:00 субботы,15 июля.

Напомним, ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова заявила о том, что грядущие выходные в столице обещают быть тёплыми.

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#туман
#погода
#желтый уровень опасности
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