МЧС объяснило, что делать при возгорании электросамоката

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Литий-ионный аккумулятор, за счет которого передвигается электросамокат, при возгорании лучше всего тушить водой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Специалист ведомства отметил,что любое повреждение аккумулятора чревато самовозгоранием, и чтобы этого избежать, нужно действовать быстро. А лучший способ это сделать — это полностью погрузить батарею в воду.
Заряжать же такие аккумуляторы нужно в прохладном месте, при этом обращаясь с ними крайне осторожно.
Российское Министерство промышленности и торговли разрабатывает требования для обязательной сертификации электросамокатов. По мнению авторов инициативы, введение такой сертификации позволит производить качественную технику и обеспечит безопасность для пешеходов и автомобилистов.
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Заряжать же такие аккумуляторы нужно в прохладном месте, при этом обращаясь с ними крайне осторожно.
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Артем Путинцев