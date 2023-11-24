МЧС предложило давать выходной россиянам в чрезвычайной ситуации

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Предложение от МЧС России об установке дополнительного выходного для людей, попавших в трудные обстоятельства, таких как стихийные бедствия или техногенные аварии, представлено в законопроекте «О внесении изменений в Трудовой кодекс», сообщает РБК.
Этот дополнительный день выходного предназначен для того, чтобы граждане имели возможность решить бытовые проблемы, восстановить утраченные документы и создать условия для продолжения обычной жизнедеятельности.
Предлагается предоставить гражданам дополнительный выходной день при сохранении средней заработной платы, а также предоставить неоплачиваемый отпуск длительностью до пяти дней.
Для получения этих льгот необходимо представить документальное подтверждение фактов проживания в области чрезвычайной ситуации, а также подтверждение нарушения условий для нормальной жизнедеятельности и утраты имущества. Эта информация должна быть подтверждена справками, выданными местными органами власти.
Поправки будут обсуждаться на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, запланированном на 24 ноября.
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Предлагается предоставить гражданам дополнительный выходной день при сохранении средней заработной платы, а также предоставить неоплачиваемый отпуск длительностью до пяти дней.
Поправки будут обсуждаться на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, запланированном на 24 ноября.
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Артем Кузьмин