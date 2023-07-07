МЧС предупредило о грозе, ливне и сильном ветре в столичном регионе в субботу

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МЧС предупреждает, что с 00.00 субботы, 8 июля, в столичном регионе ожидается сильный ветер до 20 м в секунду, дождь и гроза. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 00.00 08 июля и с сохранением до 12 часов 08 июля местами в Москве сохранится дождь, местами сильный, гроза, ливень», - говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что скорость порывов вестра будет достигать 15-20 метров в секунду.
При этом автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и соблюдать безопасную дистанцию. Также стоит избегать парковки под деревьями. При этом пешеходов предупредили не приближаться к шатким конструкциям и не укрываться от непогоды под деревьями.
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Элина Позднякова