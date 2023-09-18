МЧС предупредило о сильном тумане в Москве

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«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 08:00 утра 19 сентября местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости 200-500 м», — заявили в пресс-службе ведомства.
В столичном главке попросили водителей снижать скорость и держать дистанцию, избегая обгонов и перестроений, а пешеходов — быть внимательными.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что летняя погода с температурой до 25 градусов по Цельсию возвратится в Центральную Россию во второй половине начинающейся недели. Он также отметил, что такая теплая погода ожидается в центральных регионах России, а на севере европейской части страны температура будет примерно на три градуса выше нормы.
Однако, согласно прогнозам синоптика, уже в пятницу, 22 сентября, ожидается кратковременный дождь, и температура днем снизится до 15-20 градусов. В конце недели возможно заметное похолодание.
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