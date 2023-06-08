МЧС предупредило об опасной погоде в Подмосковье

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МЧС предупредило жителей Московской области о ливнях с грозами
Экстренное предупреждение об опасной погоде в Подмосковье выпустило ГУ МЧС по Московской области. Об этом сообщает издание «Мослента».
По информации ведомства, жителей Подмосковья ожидают ливни с грозами и шквалистый ветер. МЧС призвало граждан не покидать без надобности укрытий и по возможности оставаться дома. Сообщается, что порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду.
Водителям авто рекомендовано парковать машины у обочины проезжей части и пережидать непогоду там. Так же в ведомстве посоветовали не прятаться от ливня под деревьями и металлическими конструкциями, при возникновении грозы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что синоптик Позднякова рассказала, когда в Подмосковье ждать нашествия комаров.
По информации ведомства, жителей Подмосковья ожидают ливни с грозами и шквалистый ветер. МЧС призвало граждан не покидать без надобности укрытий и по возможности оставаться дома. Сообщается, что порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду.
Ранее «Радио 1» сообщало, что синоптик Позднякова рассказала, когда в Подмосковье ждать нашествия комаров.
Анастасия Крестьянова