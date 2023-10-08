МЧС предупредило жителей столицы о резком ухудшении погоды

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МЧС выпустило экстренное предупреждение до 21:00 понедельника из-за сильного ветра, дождя и мокрого снега в Москве.
Согласно прогнозам Росгидрометцентра с 21:00 воскресенья до 21:00 понедельника в Москве ожидание усиление ветра до 16 м/с, который идёт фронтом с северо-запада. Также ожидается дождь и мокрый снег. Местами на дорогах образуется гололедица.
Главк МВД по городу Москве призвал автомобилистов не превышать скорость, сохранять дистанцию и парковать автомобили в максимальной отдалённости от деревьев.
Горожанам посоветовали не прятаться под деревьями и держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций.
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Анастасия Чинкова