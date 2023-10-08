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МЧС предупредило жителей столицы о резком ухудшении погоды

МЧС предупредило о сильном ветре, дожде и мокром снеге в Москве
08 октября 2023, 19:26
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

МЧС выпустило экстренное предупреждение до 21:00 понедельника из-за сильного ветра, дождя и мокрого снега в Москве.
Согласно прогнозам Росгидрометцентра с 21:00 воскресенья до 21:00 понедельника в Москве ожидание усиление ветра до 16 м/с, который идёт фронтом с северо-запада. Также ожидается дождь и мокрый снег. Местами на дорогах образуется гололедица.

Главк МВД по городу Москве призвал автомобилистов не превышать скорость, сохранять дистанцию и парковать автомобили в максимальной отдалённости от деревьев.


Горожанам посоветовали не прятаться под деревьями и держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций.

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#мчс
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Миронов предложил отслеживать, насколько полезна деятельность чиновников
Миронов предложил создать систему социального рейтинга для чиновников
08 октября 2023, 18:18

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Председатель фракции «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов предложил отслеживать полезность деятельности депутатов. С таким предложением он выступил в своём Telegram-канале.
Чтобы реализовать эту идею, необходимо создать систему социального рейтинга. Миронов обратился к студентам российских учебных заведений с предложением выполнить эту задачу.

При этом Миронов отметил, что не считает нужным вводить систему рейтинга для простых россиян. Подобная система действует в Китае, но она, по словам депутата, применяется только по отношению к коммерческим предприятиям. Информация о том, что социальный мониторинг действует на каждого гражданина Китая – фейк, распространившийся в СМИ и соцсетях.

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#госдума
#разработки
#рейтинг
#общество
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Умерла советская и украинская певица Нина Матвиенко
08 октября 2023, 17:13

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Советская и украинская актриса и певица Нина Матвиенко скончалась на 76-м году жизни. О ее смерти сообщил зять Арсен Мирзоян, позже информацию подтвердила дочь артистки Антонина Матвиенко.
Нина Матвиенко с 1968 по 1991 год была солисткой в Украинском народном хоре имени Григория Веревки. С 1991 года — участницей Национального ансамбля солистов «Киевская камерата». Она всегда вела активную концертную деятельность, много гастролировала в разных странах.

Нина Матвиенко также снималась в кино. Самая известная картина с ее участием — «Как закалялась сталь». Кроме того, на ее счету роли в фильмах «Соломенные колокола», «Обвиняется свадьба», «Не пройдет и года».

Единственным мужем Нины Матвиенко был художник Петр Гончар. Супруги воспитали троих детей: сыновей Ивана и Андрея и дочь Антонину. Сыновья пошли по стопам отца и стали художниками. А дочь продолжает дело матери — поет в ансамбле, участвовала во многих музыкальных конкурсах.

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#супруги
#матвиенко
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Умер бывший клавишник группы «Руки вверх!» Владимир Капырин
08 октября 2023, 14:55

Фото: istockphoto/jorgeantonio

В своей квартире Москве умер экс-клавишник известной поп-группы «Руки вверх!» Владимир Капырин. Музыканту было всего 36 лет.
Обнаружил умершего Владимира его отец — композитор Дмитрий Капырин, сообщает ИА «Регнум». Когда он приехал в квартиру сына, тот был уже без сознания. Отец пытался привести музыканта в чувство, но было уже поздно. Подъехавшие врачи констатировали его смерть. По словам Дмитрия Капырина, в последнее время его сын злоупотреблял алкоголем.

Владимир Капырин родился 1 марта 1987 года. Он увлекался джазом, был лауреатом многих джазовых фестивалей и конкурсов. Владимир участвовал во многих музыкальных проектах. Сотрудничал с группами «Харизма» и Jazzmobile, аккомпанировал Трофиму. Гастролировал с группой «Руки вверх!» и другими известными коллективами. Его отец, композитор Дмитрий Капырин, также помогал создавать аранжировки для концертов группы «Руки вверх!» и Сергея Жукова.

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#музыкант
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Российская актриса Прудникова опровергла информацию о своём похищении боевиками ХАМАС
Baza: похищение ХАМАС россиянки Прудниковой в Израиле не подтвердилось
08 октября 2023, 12:19

Фото: iStock/Vladimir Gnedin

Информация о похищении палестинскими боевиками ХАМАС россиянки Елизаветы Прудниковой не подтвердилась. Об этом сообщает Telegram-канал ​Baza.
Ранее в социальных сетях распространилось фото 21-летней российской актрисы Елизаветы Прудниковой, которую, якобы, похитили боевики палестинского движения ХАМАС.

Однако девушка вышла на связь и сообщила, что в настоящее время находится в России. А пропавшая в Израиле девушка, которую по ошибке записали как «Елизавету Прудникову», на самом деле, является жительницей Лиссабона по имени Карина Притика.

Ранее в посольстве России ​в Израиле началась проверка ​информации о ​якобы похищенных россиянках. В пресс-службе диппредставительства отметили, что ​родственники девушек не обращались в консульство. А сами девушки не состоят на учёте в консульском отделе посольства.

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#похищение
#россияне
#израиль
#актриса
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Tutu назвал страны, где можно сесть в тюрьму за неуместные шутки
08 октября 2023, 12:09

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Эксперты сервиса бронирования перечислили страны, где легко можно получить тюремный срок за неуместные шутки. Среди них Египет, Таиланд, Турция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), США и Япония.
Упоминая Египет, специалисты напомнили, что здесь в 2013 году была запрещена популярная телевизионная передача за то, что ее ведущие позволяли себе остроумные выпады в адрес властей, передают «Известия». Спустя 10 лет, в этой арабской стране по-прежнему не стоит критиковать и подшучивать над политиками и государственными чиновниками, не позволять юмористических высказываний на тему национальности, религии и традиций. За невинную шутку можно получить реальный тюремный срок. Это произошло, например, с певицей Ширин Абдель Вахаб в 2018 году. Она всего лишь не советовала пить воду из реки Нил, так как там могут быть паразиты.

В Таиланде можно присесть за шутки о королевской семье. Там также нельзя рвать деньги, мять и наступать на них, потому что на монетах и купюрах также изображен монарх.

Говоря об ОАЭ, эксперты предостерегают от использования ненормативной лексики, в том числе на иностранном языке, даже если она является частью шутки или анекдота. За это можно получить штраф или отправиться в тюрьму.

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#деньги
#штраф
#реки
#эксперты
#специалисты
#египет
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Министр энергетики Украины Галущенко призвал жителей закупиться генераторами
Минэнерго Украины призвало жителей приобрести автономные системы отопления
08 октября 2023, 11:43

Фото: iStock/stefanamer

Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал жителей закупиться генераторами на фоне возможных отключений электроэнергии с наступлением холодов. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Мы–Украина».
Он отметил, что важно усиливать автономные системы отопления в такое нестабильное время.

Галущенко добавил, что Минэнерго будет делать всё возможное, чтобы избежать отключения отопления.

Ранее министр энергетики отмечал, что энергосистема Украины полностью готова к отопительному сезону. Однако штатной работе системы могут помешать обстрелы.

Напомним, что Украина уже несколько дней побивала рекорды по использованию и закупке электроэнергии из соседних европейских государств. Власти страны требуют от украинцев сокращения количества потребляемого электричества. 

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#украина
#энергетика
#жители
#отопление
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Россиянам рассказали, законно ли публиковать ролики с соседями на YouTube
Депутат Гаврилов раскрыл законные способы съёмки соседей для публикации на YouTube
08 октября 2023, 10:21

Фото: iStock/Daria Nipot

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал россиянам, можно ли снимать на видео соседей и выставлять ролики на YouTube, а также, что делать при обнаружении над своим участком дрона. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что фотографировать или снимать на видео соседей, их дом и домашних животных можно. Однако, если кадры попадут в соцсети или на YouTube, нужно учитывать требования Гражданского кодекса РФ, а именно его статьи 152.1, которая гласит о том, что обнародование фотографий и видеозаписей других людей допускается только после их согласия.

Также Гаврилов отметил, что дело может дойти до Уголовного кодекса РФ (статья 137), если будут опубликованы в сеть кадры, иллюстрирующие частную жизнь граждан, содержащую личную или семейную тайну.  

Он добавил, что эта мера, в частности, касается дронов. Но здесь также стоит внимательнее рассмотреть объект. Если над домом кружит квадрокоптер Росреестра, который собирает данные о неполадках и оснащён специальными системами для обработки данных, то это не является проникновением в частную жизнь граждан. А вот если территорию дома снимает дрон, принадлежащий другому гражданину, стоит обратиться в полицию.

При этом депутат призвал граждан не сбивать дроны самостоятельно, поскольку за этим последует наказание из-за умышленного повреждения чужого имущества. 

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#соседи
#видео
#соцсети
#дрон
#госдума
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AP: Число жертв землетрясения в Афганистане превысило две тысячи человек
08 октября 2023, 09:48

Фото: istockphoto/Eymen Uzunkok

В субботу, 7 октября, в провинции Герат на западе Афганистана, где живут около 270 тысяч человек, произошло разрушительное землетрясение. Число его жертв на текущий момент уже превысило две тысячи человек.
По сообщению информационного агентства Associated Press, еще около девяти тысяч жителей провинции получили ранения. Сейсмологи уточнили, что магнитуда землетрясения составляла от 6,2 до 6,4 балла по шкале Рихтера. В удалении от эпицентра наблюдались более слабые толчки, расходящиеся веерообразно. Очаг землетрясения находился в 42 километрах от города Герат на глубине 10 километров.

Стихийное бедствие разрушило или повредило почти полторы тысячи домов, десятки тысяч людей остались без крыши над головой. В провинции Герат оказались полностью стертыми с лица земли десять деревень. Подсчет погибших и анализ разрушений продолжается.

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#землетрясения
#афганистан
#люди
#дома
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Юрист Соловьев рассказал о новой мошеннической схеме с номером телефона
08 октября 2023, 08:24

Фото: istockphoto/artoleshko

Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян. Теперь они манипулируют тем, что граждане невнимательно читают документы при заключении договора на сотовую связь.
О подробностях действий мошенников рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Сначала абоненту поступает звонок якобы от оператора. Аферист утверждает, что у клиента истекает срок пользовательского соглашения, передает Он предлагает собеседнику продлить действие номера телефона, пролонгировав договор.

Далее он отправляет клиенту ссылку, пройдя по которой клиент должен применить код для «дистанционного продления срока действия договора». Таким образом, отвлекая гражданина мелкими деталями, мошенники получают доступ к его аккаунту на Госуслугах и данным банковской карты.

На самом деле, подчеркивает юрист, договор на использование сотовой связи заключается бессрочно и не нуждается ни в каком продлении. Он только может быть прекращен по желанию самого клиента.

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